«Милан» нанес 25 ударов по воротам «Ньюкасла» (0:0). 7 в створ за первый тайм – клубный рекорд в ЛЧ

«Милан» 25 раз пробил по воротам «Ньюкасла», но не сумел одержать победу.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Из 25 ударов «россонери» в створ пришлись 8, причем 6 из них – за первые 20 минут матча, что является повторением лучшего результата команды в ЛЧ за время сбора статистики Opta. Всего за первый тайм было 7 попаданий в створ – клубный рекорд.

« » за всю игру пробил шесть раз, в створ – один.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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