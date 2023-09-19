«Милан» нанес 25 ударов по воротам «Ньюкасла» (0:0). 7 в створ за первый тайм – клубный рекорд в ЛЧ
«Милан» 25 раз пробил по воротам «Ньюкасла», но не сумел одержать победу.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Из 25 ударов «россонери» в створ пришлись 8, причем 6 из них – за первые 20 минут матча, что является повторением лучшего результата команды в ЛЧ за время сбора статистики Opta. Всего за первый тайм было 7 попаданий в створ – клубный рекорд.
«Ньюкасл» за всю игру пробил шесть раз, в створ – один.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Про игру вперёд вообще молчу
А вот результат просто настолько огорчил, что даже слов тяжело подобрать.
Сами виноваты Леао клоун.
Хетафе, к примеру, еще бы задал жару этому Ньюкаслу
Это группа смерти зрителей.
Реально чуть не помер от этого "зрелища"