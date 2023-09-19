«Милан» нанес 25 ударов по воротам «Ньюкасла» (0:0). 7 в створ за первый тайм – клубный рекорд в ЛЧ

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Милан» 25 раз пробил по воротам «Ньюкасла», но не сумел одержать победу.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Из 25 ударов «россонери» в створ пришлись 8, причем 6 из них – за первые 20 минут матча, что является повторением лучшего результата команды в ЛЧ за время сбора статистики Opta. Всего за первый тайм было 7 попаданий в створ – клубный рекорд.

«Ньюкасл» за всю игру пробил шесть раз, в створ – один.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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21 комментарий

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Барсик91
Такого блевотного футбола давно не видел. Ньюкасл даже назад не мог точно отдать
Про игру вперёд вообще молчу
+37
-2
+35
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Mykytka
Игра Милана порадовала, Ньюкасл на их фоне абсолютным аутсайдером казался.
А вот результат просто настолько огорчил, что даже слов тяжело подобрать.
Сами виноваты Леао клоун.
+32
0
+32
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Amarone
Ответ Барсик91
Такого блевотного футбола давно не видел. Ньюкасл даже назад не мог точно отдать Про игру вперёд вообще молчу
И все же, худшим с отрывом был Жора
+15
-2
+13
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corazón blanco
Вот поэтому и Леау не топ-игрок. А околотоп, не хватает ему стабильности и класса. Да, может выдать перфоманс в одном матче, но в двух других либо не будет заметен, либо же, как сегодня будет транжирить убойные моменты. Да еще и ко всему прочему - пижон.
+11
0
+11
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JESUSCHRIST
гавно какое-то посмотрел.
+9
0
+9
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NuevoCinemaParadiso
И всё впустую и с вероятной травмой Меньяна. Огонь
+7
0
+7
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Виталий Ан
Ответ Mykytka
Игра Милана порадовала, Ньюкасл на их фоне абсолютным аутсайдером казался. А вот результат просто настолько огорчил, что даже слов тяжело подобрать. Сами виноваты Леао клоун.
На долго запомню как Леау сидит на заднице и смотрит несколько минут как команда пытается забить. Хотелось пинка под зад дать, хоть и не болел за Милан.
+7
0
+7
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ten Hag
Ответ Барсик91
Такого блевотного футбола давно не видел. Ньюкасл даже назад не мог точно отдать Про игру вперёд вообще молчу
Вот вам и грозные силы АПЛ :)
Хетафе, к примеру, еще бы задал жару этому Ньюкаслу
+11
-5
+6
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Евгений
Ответ Виталий Ан
Ньюкасл вообще были нулевые. Стоило бороться за ЛЧ чтоб такое показывать? Брайтон, Тоттенхэм явно играли бы, а это вообще не о чем. Им играть с ПСЖ и Боруссией о чем вообще они думают?!
Ньюкасл нулевые,ну они в Лч а Брайтон, Тоттенхэм нет,новый сезон и другая игра,тренеры,трансферы у клубов.Что за ересь ты нечешь,что Милан тогда делает в Лч улетая 5 1 от Интера,играя с мертвым Ньюкаслом дома 0 0?
+3
0
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Артур Иванов
Если бы Леао пробил нормально, то было бы 26 и 1 гол
+3
0
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NOOhr
Вспоминаются слова Евсеева: «Футбол заключается в забитии голов, что ли?»
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Е.Р.
Ужасная игра.
Это группа смерти зрителей.
Реально чуть не помер от этого "зрелища"
+2
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Чёрный тюльпан
Надо было сейчас побеждать, потому что в Англии уже такой халявы. К тому момент Ньюкасл всяко наберёт форму, либо банально Хау заменят на условного Нагельсманна или какого-то другого именитого тренера, если всё будет печально.
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градус ненависти
Будет карма, этих двух очков и не хватит Милану для выхода. Надо же так прощать соперника
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corazón blanco
Ответ corazón blanco
Вот поэтому и Леау не топ-игрок. А околотоп, не хватает ему стабильности и класса. Да, может выдать перфоманс в одном матче, но в двух других либо не будет заметен, либо же, как сегодня будет транжирить убойные моменты. Да еще и ко всему прочему - пижон.
Леау в матче против Ньюкасла: https://x.com/ocontextsoccer/status/1704205101496238115?s=20
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Виталий Ан
Ньюкасл вообще были нулевые. Стоило бороться за ЛЧ чтоб такое показывать? Брайтон, Тоттенхэм явно играли бы, а это вообще не о чем. Им играть с ПСЖ и Боруссией о чем вообще они думают?!
+1
-1
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Ramin Nuriev
Леао пижон, но как же интересно смотреть за его маневрами
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6tspey7tb5
Надеюсь в раздевалке Лаеу дали пару раз по шее. Как можно так играть когда счёт 0-0
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Тиджани Бабангида
Били-били не забили. Наверное помимо рекорда ударов получился и антирекорд результативности
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