«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения

«Челси» ждет возвращения двух игроков в строй в ближайшее время.

и пропустили матч против «Борнмута» в 5-м туре (0:0). У первого были выявлены проблемы с коленом, у второго – с мышцей.

По информации Daily Mail, невключение этих игроков в состав было мерой предосторожности. Их повреждения считаются не настолько серьезными, чтобы они пропустили больше одной игры.

«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут принять участие в следующем матче – против «Астон Виллы» 24 сентября.

Также близок к восстановлению от травмы колена нападающий , не игравший с декабря. Ожидается, что он будет набирать форму, сыграв за молодежную команду « » в одном из ближайших матчей.

Бенуа Бадьяшиль тоже в ближайшее время вернется в расположение «синих». Он получил травму задней поверхности бедра в мае и не играл с тех пор.

и проводят индивидуальные тренировки с мячом. Они будут постепенно возвращаться к тренировкам в общей группе в течение ближайших недель. Темпы восстановления немного ниже.

Ромео Лавия, получивший повреждение связок голеностопа, не сможет играть еще как минимум месяц. вернется к тренировкам не раньше декабря, а может пропустить весь сезон из-за разрыва крестообразной связки.

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