«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения

Теги Челси премьер-лига Англия Кристофер Нкунку Трево Чалоба Бенуа Бадьяшиль Рис Джеймс Армандо Броя Нони Мадуэке Уэсли Фофана Мойсес Кайседо Карни Чуквуэмека Ромео Лавия Футбол

«Челси» ждет возвращения двух игроков в строй в ближайшее время.

Мойсес Кайседо и Нони Мадуэке пропустили матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0). У первого были выявлены проблемы с коленом, у второго – с мышцей. 

По информации Daily Mail, невключение этих игроков в состав было мерой предосторожности. Их повреждения считаются не настолько серьезными, чтобы они пропустили больше одной игры. 

«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут принять участие в следующем матче – против «Астон Виллы» 24 сентября. 

Также близок к восстановлению от травмы колена нападающий Армандо Броя, не игравший с декабря. Ожидается, что он будет набирать форму, сыграв за молодежную команду «Челси» в одном из ближайших матчей. 

Бенуа Бадьяшиль тоже в ближайшее время вернется в расположение «синих». Он получил травму задней поверхности бедра в мае и не играл с тех пор. 

Рис Джеймс и Карни Чуквуэмека проводят индивидуальные тренировки с мячом. Они будут постепенно возвращаться к тренировкам в общей группе в течение ближайших недель. Темпы восстановления Трево Чалобы немного ниже. 

Ромео Лавия, получивший повреждение связок голеностопа, не сможет играть еще как минимум месяц. Кристофер Нкунку вернется к тренировкам не раньше декабря, а Уэсли Фофана может пропустить весь сезон из-за разрыва крестообразной связки. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
У Челси надежды на Сойседо и Мудукеке? Сейчас они вернутся и горячая вода потечёт?
А зачем брали Кайседо по-твоему? Чтобы он по телевизору матчи смотрел?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ *MVP*
Мадуэке - это самое бесполезное, что я видел на поле в футболке Челси. чел просто поражает своей тупостью. а те, кто отдали за него 35 млн, вообще клоуны
А как же Мудрик?) Мадуэке даже гол забить успел
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Типа они смогут с 5 метров в ворота попадать, чего сейчас в Челси никто не может? Сомневаюсь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan of Sport
Лавиа, Кайседо и Энцо в полузащите, в перспективе это очень сильный центр поля, как бы многие не смеялись, это факт, если конечно обойдутся без травм.
Не стоит и забывать про центр обороны, Колвилл, Фофана, Дисаси, Бадиашиле, это молодые и талантливые игроки, также отдельно отмечу Нкунку, из-за травмы он пока еще не смог показать себя.
В этом всём есть одно но, подходящий ли тренер Почетинно для такого состава, нынешний состав Челси на мой взгляд идеально подходит Конте, 3-5-2, ну или того же Тухеля зря уволили. Почетинно бы в более простой клуб, где он смог бы реализовать свои идеи, есть пример того же Де Дзерби, уверен, что в топ клубе ему будет намного сложнее поставить такую игру, как сейчас в Брайтоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Ответ Профессор из Кобхэма
А зачем брали Кайседо по-твоему? Чтобы он по телевизору матчи смотрел?
Вреда меньше будет, максимум телевизор уронит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий