«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения
«Челси» ждет возвращения двух игроков в строй в ближайшее время.
Мойсес Кайседо и Нони Мадуэке пропустили матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0). У первого были выявлены проблемы с коленом, у второго – с мышцей.
По информации Daily Mail, невключение этих игроков в состав было мерой предосторожности. Их повреждения считаются не настолько серьезными, чтобы они пропустили больше одной игры.
«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут принять участие в следующем матче – против «Астон Виллы» 24 сентября.
Также близок к восстановлению от травмы колена нападающий Армандо Броя, не игравший с декабря. Ожидается, что он будет набирать форму, сыграв за молодежную команду «Челси» в одном из ближайших матчей.
Бенуа Бадьяшиль тоже в ближайшее время вернется в расположение «синих». Он получил травму задней поверхности бедра в мае и не играл с тех пор.
Рис Джеймс и Карни Чуквуэмека проводят индивидуальные тренировки с мячом. Они будут постепенно возвращаться к тренировкам в общей группе в течение ближайших недель. Темпы восстановления Трево Чалобы немного ниже.
Ромео Лавия, получивший повреждение связок голеностопа, не сможет играть еще как минимум месяц. Кристофер Нкунку вернется к тренировкам не раньше декабря, а Уэсли Фофана может пропустить весь сезон из-за разрыва крестообразной связки.
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Не стоит и забывать про центр обороны, Колвилл, Фофана, Дисаси, Бадиашиле, это молодые и талантливые игроки, также отдельно отмечу Нкунку, из-за травмы он пока еще не смог показать себя.
В этом всём есть одно но, подходящий ли тренер Почетинно для такого состава, нынешний состав Челси на мой взгляд идеально подходит Конте, 3-5-2, ну или того же Тухеля зря уволили. Почетинно бы в более простой клуб, где он смог бы реализовать свои идеи, есть пример того же Де Дзерби, уверен, что в топ клубе ему будет намного сложнее поставить такую игру, как сейчас в Брайтоне.