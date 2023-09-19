Эдуардо Камавинга высказался о словах Пепа Гвардиолы о «неудачниках» из «Реала».

– Несколько лет назад сказал, что игроки « » чувствуют себя «неудачниками», когда не выигрывают Лигу чемпионов. Чувствуете ли вы себя так же?

– Я здесь уже два года и выиграл одну ЛЧ, так что мне особо нечего сказать! Я не буду называть неудачей то, что в один год не выиграл ее, мне так не кажется, – ответил полузащитник мадридцев.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch