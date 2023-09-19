Камавинга о словах Пепа про то, что игроки «Реала» чувствуют себя «неудачниками», когда не выигрывают ЛЧ: «Я взял ее в первый год и не взял во второй, не назову это неудачей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга высказался о словах Пепа Гвардиолы о «неудачниках» из «Реала».

– Несколько лет назад Гвардиола сказал, что игроки «Реала» чувствуют себя «неудачниками», когда не выигрывают Лигу чемпионов. Чувствуете ли вы себя так же?

– Я здесь уже два года и выиграл одну ЛЧ, так что мне особо нечего сказать! Я не буду называть неудачей то, что в один год не выиграл ее, мне так не кажется, – ответил полузащитник мадридцев.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Ответ llolishe
Каталонский шопоголик еле еле за 10 лет благодаря лютому судейскому фарту добрался до трофея и кого-то еще критикует-а это еще и про Реал,который чаще всех выигрывал трофей ЛЧ пхахахахах
Плохо, когда человек не способен понять даже элементарный текст. Гвардиола, очевидно, делал комплимент.
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ llolishe
Каталонский шопоголик еле еле за 10 лет благодаря лютому судейскому фарту добрался до трофея и кого-то еще критикует-а это еще и про Реал,который чаще всех выигрывал трофей ЛЧ пхахахахах
Так Пеп этим высказыванием абсолютно никак не принизил Мадрид, а наоборот сделал комплимент. Что вылет из Лиги Чемпионов для Мадрида является неудачей и это действительно так.
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Орехов
Ответ Самозанятый
Плохо, когда человек не способен понять даже элементарный текст. Гвардиола, очевидно, делал комплимент.
Именно !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карусель
Ответ llolishe
Каталонский шопоголик еле еле за 10 лет благодаря лютому судейскому фарту добрался до трофея и кого-то еще критикует-а это еще и про Реал,который чаще всех выигрывал трофей ЛЧ пхахахахах
Да уж, ты конечно мегамозг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ llolishe
Каталонский шопоголик еле еле за 10 лет благодаря лютому судейскому фарту добрался до трофея и кого-то еще критикует-а это еще и про Реал,который чаще всех выигрывал трофей ЛЧ пхахахахах
что ты несёшь…слова вырваны из контекста, это раз
два - это было сказано о хороших выступлениях Реала в лч и их стремлении завоевывать кубок всегда.
если не понял, лучше бы и не писал ничего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий