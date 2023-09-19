Камавинга о словах Пепа про то, что игроки «Реала» чувствуют себя «неудачниками», когда не выигрывают ЛЧ: «Я взял ее в первый год и не взял во второй, не назову это неудачей»
Эдуардо Камавинга высказался о словах Пепа Гвардиолы о «неудачниках» из «Реала».
– Несколько лет назад Гвардиола сказал, что игроки «Реала» чувствуют себя «неудачниками», когда не выигрывают Лигу чемпионов. Чувствуете ли вы себя так же?
– Я здесь уже два года и выиграл одну ЛЧ, так что мне особо нечего сказать! Я не буду называть неудачей то, что в один год не выиграл ее, мне так не кажется, – ответил полузащитник мадридцев.
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два - это было сказано о хороших выступлениях Реала в лч и их стремлении завоевывать кубок всегда.
если не понял, лучше бы и не писал ничего