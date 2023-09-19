Камавинга считает, что «Реал» может выиграть ЛЧ: «Мы всегда одни из фаворитов. У нас отличные игроки»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Мадридский клуб примет берлинский «Унион» в 1-м туре группового этапа. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 19:45 по московскому времени. 

– Есть ли у «Мадрида» состав, способный выиграть эту Лигу чемпионов?

– Конечно! «Мадрид» всегда является одним из фаворитов. У нас отличные игроки, мы можем это сделать.

– Что ты думаешь об «Унионе»? Это совсем новый клуб…

– Ну, я люблю футбол, и у меня есть друг, который там играет. Я знаю эту команду уже восемь лет. Я молод, но не настолько [чтобы не знать «Унион»]! – сказал полузащитник «Реала». 

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39 комментариев

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Артём Поддубный
Ответ Эрнандес Эрнандес
😆😆😆 Ягодичные на полном серьезе пишут про, что Реалу бы выйти из группы ЛЧ… Хорошо они про Лигу Европы молчат 😁
Это те, которым самую лёгкую группу подсунули, чтобы они не опозорились в третий раз подряд?
+7
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Эрнандес Эрнандес
Самое смешное, что ягодичные больше всего пишут о судьях, забыв про Негрейру…. я еще про Эвребе молчу 😁
+17
-14
+3
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Uragan Boy
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален пользователем
время покажет шат
+4
-1
+3
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Очевидное невероятное
судьи переса на этот раз так не считают
+3
0
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Andrey Ashhabadskiy
все в руках ручных судей переса
+6
-4
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Адам Алмарз
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
О какой педофилии идет речь, если участнику видео менее 16 лет? Ты б хоть новости читал. А основному игроку видос скинули в групповом чате, и все. Никаких претензий к нему нет, даже у следователей.
+4
-2
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Rus Donskoy
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален пользователем
Барселона прошла трудности, реал все плохое ждёт впереди.!
+3
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ilyystylEupp
🤡🤡 реал дно
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Rus Donskoy
клуб который занимался распространением детского видео подростков, педофилы игроки реала, ещё о чем то мечтают
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wshnmn
Ответ Пацанчик реальный
Просто когда Ригу в шестнадцатилетнем возрасте растлил 70-летний сосед,при чем Рига был сам инициатором этого,его мама сказала,что это педофилия!
теперь ясно почему у него такие комплексы ))
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Syndycate
Ответ Эрнандес Эрнандес
Самое смешное, что ягодичные больше всего пишут о судьях, забыв про Негрейру…. я еще про Эвребе молчу 😁
Типичные фанаты Каталонии) Как говорится, кто пернул - тот и кричит громче всех, обвиняя других)
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Пацанчик реальный
Ответ Адам Алмарз
О какой педофилии идет речь, если участнику видео менее 16 лет? Ты б хоть новости читал. А основному игроку видос скинули в групповом чате, и все. Никаких претензий к нему нет, даже у следователей.
Просто когда Ригу в шестнадцатилетнем возрасте растлил 70-летний сосед,при чем Рига был сам инициатором этого,его мама сказала,что это педофилия!
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Begench Berdimuradov
Ответ Uragan Boy
у переса деньги 💰 закончились на покупку судей в лиге чемпионов, поэтому судейский клаб мчк отправится в лигу европы когда займёт третье место в лиге чемпионов. думаю все
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ilyystylEupp
Ответ Нефанатик
Если уволят Анчелотти шансы велики, но с ним вылетят на стадии 1/8
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Uragan Boy
Ответ Нефанатик
Если уволят Анчелотти шансы велики, но с ним вылетят на стадии 1/8
10009%
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ilyystylEupp
Ответ Begench Berdimuradov
даже ЛЕ не вышли 1/8 🤣🤣🤣
🤣🤣разрывная
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Begench Berdimuradov
Ответ Эрнандес Эрнандес
😆😆😆 Ягодичные на полном серьезе пишут про, что Реалу бы выйти из группы ЛЧ… Хорошо они про Лигу Европы молчат 😁
даже ЛЕ не вышли 1/8 🤣🤣🤣
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S.Bernabeu
Ответ kelint
Реалу бы из группы выйти, последние пять сезонов занимают последнее место в группе и держат звание самого смешного клуба в истории
Это вы сами придумали ?
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Bashibuzuck
Капитан Очевидность😁
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Злая Какшка
многие считают также , осталось это воплотить и это другой вопрос
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Нефанатик
Если уволят Анчелотти шансы велики, но с ним вылетят на стадии 1/8
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Артём Поддубный
не в этот раз, Эдуардо, и не с этим тренером.
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rigobersong
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