Эдуардо Камавинга считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Мадридский клуб примет берлинский «Унион» в 1-м туре группового этапа. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

– Есть ли у « » состав, способный выиграть эту Лигу чемпионов?

– Конечно! «Мадрид» всегда является одним из фаворитов. У нас отличные игроки, мы можем это сделать.

– Что ты думаешь об «Унионе»? Это совсем новый клуб…

– Ну, я люблю футбол, и у меня есть друг, который там играет. Я знаю эту команду уже восемь лет. Я молод, но не настолько [чтобы не знать « »]! – сказал полузащитник «Реала».

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