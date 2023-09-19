Анчелотти не считает «Реал» главным претендентом на победу в ЛЧ: «Сити» – фаворит, потому что выиграл ее в прошлом сезоне»
Карло Анчелотти назвал фаворита нового розыгрыша Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» является фаворитом из-за состава и особенно потому, что они выиграли Лигу чемпионов [в прошлом сезоне]. Но в финальной части турнира бывают сюрпризы. На сегодняшний день они фавориты.
Цель состоит в том, чтобы бороться до конца. Что касается полуфинала, то мы можем сказать, что, не испытывая слишком большого давления, можем достичь этого. Цель состоит в том, чтобы пройти групповой этап, 1/8 финала и четвертьфинал.
«Реал» будет бороться до конца. Я не думаю, что мы фавориты. «Сити» тоже не считает себя фаворитами, но тот факт, что они выиграли турнир в прошлом сезоне, делает их фаворитами», – сказал Анчелотти.
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И Реал без нападающего не может являться фаворитом.. Все остальное лирика..
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