Анчелотти не считает «Реал» главным претендентом на победу в ЛЧ: «Сити» – фаворит, потому что выиграл ее в прошлом сезоне»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти назвал фаворита нового розыгрыша Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» является фаворитом из-за состава и особенно потому, что они выиграли Лигу чемпионов [в прошлом сезоне]. Но в финальной части турнира бывают сюрпризы. На сегодняшний день они фавориты.

Цель состоит в том, чтобы бороться до конца. Что касается полуфинала, то мы можем сказать, что, не испытывая слишком большого давления, можем достичь этого. Цель состоит в том, чтобы пройти групповой этап, 1/8 финала и четвертьфинал.

«Реал» будет бороться до конца. Я не думаю, что мы фавориты. «Сити» тоже не считает себя фаворитами, но тот факт, что они выиграли турнир в прошлом сезоне, делает их фаворитами», – сказал Анчелотти.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
«Реал» ни разу не фаворит в этом году. Учитывая глубину состава, крайне уязвимо выглядит нападение и фланги защиты, а это в на решающих стадиях сыграет свою роль
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
В этом сезоне, если быть объективным, есть только Сити и есть остальные..

И Реал без нападающего не может являться фаворитом.. Все остальное лирика..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ ман сити фейк
По моему личному мнению чуть недооценивают Арсенал. Да все считают что у этой команды недостаточно опыта. Да есть такое, но мы видели же без опыта сборная Аргентины выиграли ЧМ.
Аргентина без опыта?
Опыта Лео и Димы хватит на 10 команд таких команд
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
А что насчёт особого характера, бойцовского духа, Реал это Реал, короли камбэков, 14 ЛЧ? Где ваше высокомерие?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ ман сити фейк
А что насчёт особого характера, бойцовского духа, Реал это Реал, короли камбэков, 14 ЛЧ? Где ваше высокомерие?
Мы не думали, что правила офсайдов снова вернули((
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Все эти прогнозы - фигня. В лч, многое решает удача, жеребьёвка, и форма команды в определённых стадиях лч. Так-же, могут не вовремя возникнуть травмы ключевых игроков и тд. Очень много факторов, и поэтому, тут 3-4 команды с примерно равными шансами, да и у остальных шансы есть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Плохая фраза, наш тренер так думать не должен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Да ладно очередной Орсато поможет,чего скромничать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Реал ЛЧ
Барса ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нейтрал
Подсчитайте сколько раз в этом посту промелькнуло слово "фавориты"
4, Если учитывать единственное число, то 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geomit
Ответ JENNINGS
«Реал» ни разу не фаворит в этом году. Учитывая глубину состава, крайне уязвимо выглядит нападение и фланги защиты, а это в на решающих стадиях сыграет свою роль
Казалось бы, что для Реала это роли не играет. Но даже в последней выигранной ими ЛЧ многие матчи решались тупо выходом большого количества свежих игроков на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Ответ dr. cage
В этом сезоне, если быть объективным, есть только Сити и есть остальные.. И Реал без нападающего не может являться фаворитом.. Все остальное лирика..
Если бы черепашего подписали, то были бы шансы. Но увы…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Alex
Все что умеет реал в лч - глотать четырешку от Сити. Ждем продолжения.
Ну не знаю, ещё умеет трёшку закинуть с 90 по 95 и отправить мешок домой обтекать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
По моему личному мнению чуть недооценивают Арсенал. Да все считают что у этой команды недостаточно опыта. Да есть такое, но мы видели же без опыта сборная Аргентины выиграли ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ zzzeeerrrooo
Аргентина без опыта? Опыта Лео и Димы хватит на 10 команд таких команд
Опыт Роналду и Пепе не были достаточны. Ну или опыт сборной Франции которые брали ЧМ. Так что основной фактор сыгранность и удачные обстоятельства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kx9vs4qvvm
Ответ Экспертное мнение
В этом сезоне Барса снова стала великой. Народ похоже еще не до конца понял этого, увы) Хави и Пеп разыграют титул, остальные массовка.
Хорошая шутка👍🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Я бы тоже так думал, играя с Хоселу в качестве основного форварда, имея справа в защите одного наминального защитника, и два слева, один из которых всегда травмирован. Нет у Реала состава даже на полуфинал в этом году. Но всё же в порядке, состав укомплектован, правда же, Анчелотти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий