Кейн об интересе «МЮ»: «Великий клуб, но «Бавария» меня по-настоящему заинтересовала. Рад, что сделка состоялась»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Ранее сообщалось, что Кейн был готов отказать «Баварии» в случае гарантии перехода в «МЮ» в 2024 году. На решение форварда повлиял трансфер Расмуса Хейлунда.

«Конечно, я знаю, что летом велись переговоры с несколькими клубами, но «Бавария» по-настоящему заинтересовала меня, поэтому других обсуждений было немного.

Как только они пришли, начались переговоры с «Тоттенхэмом», и сделка была заключена. Я сосредоточен [на «Баварии»], конечно, «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, по-настоящему топовый, но я решил перейти сюда, и я очень счастлив, что все получилось», – сказал нападающий «Баварии».

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3 комментария

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Someone from Internet
Шансы зацепить ЛЧ в Баварии намного выше, так что тут всё понятно + первенство Бундеслиги
+4
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+4
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Трент 66
Нынешний мю ничего не может дать, кроме бабок.
+1
0
+1
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bestttttttofthebest
Удачи Кейну в новом клубе)
0
0
0
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