Кейн об интересе «МЮ»: «Великий клуб, но «Бавария» меня по-настоящему заинтересовала. Рад, что сделка состоялась»

Харри Кейн прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Ранее сообщалось, что был готов отказать «Баварии» в случае гарантии перехода в «МЮ» в 2024 году. На решение форварда повлиял трансфер Расмуса Хейлунда.

«Конечно, я знаю, что летом велись переговоры с несколькими клубами, но « » по-настоящему заинтересовала меня, поэтому других обсуждений было немного.

Как только они пришли, начались переговоры с « », и сделка была заключена. Я сосредоточен [на «Баварии»], конечно, « » – великий клуб, по-настоящему топовый, но я решил перейти сюда, и я очень счастлив, что все получилось», – сказал нападающий «Баварии».

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