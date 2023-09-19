Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца сезона, если бы «МЮ» гарантированно подписал его летом 2024-го. Харри решил перейти в «Баварию» после трансфера Хейлунда (Daily Mail)

Харри Кейн был готов отказать «Баварии» ради перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский нападающий перешел в мюнхенский клуб из « » летом этого года за 100+10 млн евро.

По информации Daily Mail, Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца этого сезона, если бы « » дал ему гарантии относительно трансфера следующим летом.

Отмечается, что англичанин был главной трансферной целью Эрика тен на позицию форварда, но клуб отказался от его услуг из-за высоких требований по зарплате.

Главный тренер «Юнайтед» переключил свой интерес на более молодого и дешевого игрока в лице , что убедило в том, что его трансфер в «МЮ» не состоится.

Через неделю после того, как Хейлунд подписал контракт с «Юнайтед», Кейн завершил свой переход в «Баварию».

В текущем сезоне Бундеслиги Харри провел 4 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

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