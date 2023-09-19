Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца сезона, если бы «МЮ» гарантированно подписал его летом 2024-го. Харри решил перейти в «Баварию» после трансфера Хейлунда (Daily Mail)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Харри Кейн был готов отказать «Баварии» ради перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» летом этого года за 100+10 млн евро.

По информации Daily Mail, Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца этого сезона, если бы «Манчестер Юнайтед» дал ему гарантии относительно трансфера следующим летом. 

Отмечается, что англичанин был главной трансферной целью Эрика тен Хага на позицию форварда, но клуб отказался от его услуг из-за высоких требований по зарплате. 

Главный тренер «Юнайтед» переключил свой интерес на более молодого и дешевого игрока в лице Расмуса Хейлунда, что убедило Кейна в том, что его трансфер в «МЮ» не состоится.

Через неделю после того, как Хейлунд подписал контракт с «Юнайтед», Кейн завершил свой переход в «Баварию».

В текущем сезоне Бундеслиги Харри провел 4 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь

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29 комментариев

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леннорыч-абрамович
Кейн, конечно, знатный извращенец.
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Today I feel Qatari
Подписать Хойлунда этим летом было важнее для МЮ чтобы сын Тен Хага работающий в том самом агентстве, которое ведет дела Хойлунда (вот так совпадение то!) получил свою комиссию. А на трансфере Кейна много не распилишь, да и не факт что Тен Хаг вообще дотянет до лета 2024.

И да, в Дэйли Мэйл вышла большая статья про мутные трансферы Тен Хага и его связь с этим самым агенством. Когда ждать перепечатку на спортсе?
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Мужанов Дмитрий Александрович
МЮ сейчас нужен был форвард а не через год. Хотя в следующем году они бы может и его подписали, несмотря на возраст и огромные требования по зарплате(всё зависело бы от того как Хейлунд себя проявит и какие будут варианты на рынке)
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QWertY
Хорошо, что в итоге перешел в Баварию. Кейна можно понять, все таки как англичанин он хотел играть за величайший клуб Англии, но мюнхенцы ему куда лучше подходят
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Отец Абду
Зачем им Кейн, когда есть Холанд с АлиЭкспресса:)
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Johnie
Если жена ушла к другому, ещё неизвестно, кому повезло больше.
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somysovvalerij@gmail.com
вброс перед игрой
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Red devi1
В этой истории все хорошо, кроме главного - не учтено мнение Леви на этот счет и то что проводить сезон с одним нападающим (Марсьялем) который по мимо скудной результативности еще и очень травматичен - для МЮ был бы просто позор
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