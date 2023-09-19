Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца сезона, если бы «МЮ» гарантированно подписал его летом 2024-го. Харри решил перейти в «Баварию» после трансфера Хейлунда (Daily Mail)
Харри Кейн был готов отказать «Баварии» ради перехода в «Манчестер Юнайтед».
Английский нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» летом этого года за 100+10 млн евро.
По информации Daily Mail, Кейн был готов остаться в «Тоттенхэме» до конца этого сезона, если бы «Манчестер Юнайтед» дал ему гарантии относительно трансфера следующим летом.
Отмечается, что англичанин был главной трансферной целью Эрика тен Хага на позицию форварда, но клуб отказался от его услуг из-за высоких требований по зарплате.
Главный тренер «Юнайтед» переключил свой интерес на более молодого и дешевого игрока в лице Расмуса Хейлунда, что убедило Кейна в том, что его трансфер в «МЮ» не состоится.
Через неделю после того, как Хейлунд подписал контракт с «Юнайтед», Кейн завершил свой переход в «Баварию».
В текущем сезоне Бундеслиги Харри провел 4 матча и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
И да, в Дэйли Мэйл вышла большая статья про мутные трансферы Тен Хага и его связь с этим самым агенством. Когда ждать перепечатку на спортсе?