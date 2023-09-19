Карвахаль может восстановиться к дерби с «Атлетико». Анчелотти подтвердил: «У него перегрузка, дали отдохнуть. Шанс сыграть есть»
Даниэль Карвахаль может восстановиться к матчу с «Атлетико».
Напомним, Карвахаль получил мышечное повреждение и может пропустить около 10 дней. Участие защитника «Реала» в дерби с «Атлетико» находится под вопросом.
По словам Карло Анчелотти, повреждение Карвахаля вызвано перегрузкой мышц. В среду защитник пройдет медицинское обследование.
«У него перегрузка, поэтому мы предпочли избежать проблем и дать ему отдохнуть. Завтра он пройдет обследование. Он чувствует себя довольно хорошо, мы думаем, что ничего серьезного не будет, и он сможет быстро восстановиться.
На данный момент у него есть шанс сыграть в воскресенье, но завтра ему проведут тесты», – сказал главный тренер «Реала».
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