Карвахаль может восстановиться к дерби с «Атлетико». Анчелотти подтвердил: «У него перегрузка, дали отдохнуть. Шанс сыграть есть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Даниэль Карвахаль Здоровье Футбол

Даниэль Карвахаль может восстановиться к матчу с «Атлетико».

Напомним, Карвахаль получил мышечное повреждение и может пропустить около 10 дней. Участие защитника «Реала» в дерби с «Атлетико» находится под вопросом.

По словам Карло Анчелотти, повреждение Карвахаля вызвано перегрузкой мышц. В среду защитник пройдет медицинское обследование.

«У него перегрузка, поэтому мы предпочли избежать проблем и дать ему отдохнуть. Завтра он пройдет обследование. Он чувствует себя довольно хорошо, мы думаем, что ничего серьезного не будет, и он сможет быстро восстановиться.

На данный момент у него есть шанс сыграть в воскресенье, но завтра ему проведут тесты», – сказал главный тренер «Реала».

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1 комментарий

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corazón blanco
Это уже более оптимистичная новость, тем более Дани сейчас показывает игру, как в лучшие годы.
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+2
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