Карвахаль может восстановиться к дерби с «Атлетико». Анчелотти подтвердил: «У него перегрузка, дали отдохнуть. Шанс сыграть есть»

Даниэль Карвахаль может восстановиться к матчу с «Атлетико».

Напомним, Карвахаль получил мышечное повреждение и может пропустить около 10 дней. Участие защитника «Реала» в дерби с « » находится под вопросом.

По словам , повреждение вызвано перегрузкой мышц. В среду защитник пройдет медицинское обследование.

«У него перегрузка, поэтому мы предпочли избежать проблем и дать ему отдохнуть. Завтра он пройдет обследование. Он чувствует себя довольно хорошо, мы думаем, что ничего серьезного не будет, и он сможет быстро восстановиться.

На данный момент у него есть шанс сыграть в воскресенье, но завтра ему проведут тесты», – сказал главный тренер « ».

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