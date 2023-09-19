Томас Тухель: «МЮ» всегда опасен, они великолепны на контратаках – с Бруну, Рэшфордом и Хейлундом. Недавние результаты не слишком много говорят»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» примет английскую команду в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Их недавние результаты не слишком много говорят о них. Они великолепно играют на контратаках с Бруну Фернандешем, Маркусом Рэшфордом, а теперь еще и с Расмусом Хейлундом впереди.

Мы никогда не должны позволять себе отключаться, «Юнайтед» всегда опасен. У их игроков много индивидуальных качеств.

[Лига чемпионов] – один из самых сложных турниров, в которых можно принять участие, но и самый лучший. Он особенный. Мне очень нравится регулярно в нем участвовать.

Завтра турнир для нас начнется с важной игры. Наша группа будет сложной на протяжении всей этой стадии, поэтому мы должны оставаться полностью сосредоточенными до конца. Мы хотим приложить все усилия в каждом соревновании, чтобы оставаться в них всех как можно дольше», – сказал главный тренер «Баварии».

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9 комментариев

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Andrey Ashhabadskiy
Манчестер юнайтед одна из самых непредсказуемых команд этой лиги чемпионов
+4
-1
+3
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kelint
Битва физруков тухлый против 7хага-кто же проиграет
+2
-2
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Манковский
Тухель уже сливал ПСЖ Сульшеру в ЛЧ, так что все может быть.
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Уся Ваткин
Они сущие дьяволы
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wshnmn
Если ты разобранный МЮ не вынесешь, тебе и правда в отставку пора.
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ман сити фейк
Ответ kelint
Битва физруков тухлый против 7хага-кто же проиграет
В сравнении с Тухлым Хааг пока что подросток.
+1
-1
0
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