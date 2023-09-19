Томас Тухель: «МЮ» всегда опасен, они великолепны на контратаках – с Бруну, Рэшфордом и Хейлундом. Недавние результаты не слишком много говорят»

Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

« » примет английскую команду в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Их недавние результаты не слишком много говорят о них. Они великолепно играют на контратаках с , , а теперь еще и с впереди.

Мы никогда не должны позволять себе отключаться, « » всегда опасен. У их игроков много индивидуальных качеств.

[Лига чемпионов] – один из самых сложных турниров, в которых можно принять участие, но и самый лучший. Он особенный. Мне очень нравится регулярно в нем участвовать.

Завтра турнир для нас начнется с важной игры. Наша группа будет сложной на протяжении всей этой стадии, поэтому мы должны оставаться полностью сосредоточенными до конца. Мы хотим приложить все усилия в каждом соревновании, чтобы оставаться в них всех как можно дольше», – сказал главный тренер «Баварии».

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