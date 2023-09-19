В «МЮ» обсуждают растущее влияние агента тен Хага Кеса Воса. Его компания участвовала в сделках по Хейлунду и Амрабату, сын тренера «Юнайтед» работает там аналитиком
В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены влиянием агента Эрика тен Хага Кеса Воса.
По информации Daily Mail, компания Воса Sports Entertainment Group является ведущим агентством в переговорах «Манчестер Юнайтед» по трансферам, а также консультирует клуб по вопросам трансферного рынка. В частности, в ходе летней трансферное кампании Sports Entertainment Group представляла интересы Расмуса Хейлунда, перешедшего в «МЮ» из «Аталанты», участвовала в переговорах по аренде Софьяна Амрабата из «Фиорентины» и продаже воспитанника «Юнайтед» Зидана Икбала в «Утрехт».
Отмечается, что сын Эрика тен Хага Найджел работает в Sports Entertainment Group аналитиком, что также может свидетельствовать о влиянии Кеса Воса на «Манчестер Юнайтед». Вос, в свою очередь, регулярно посещал матчи «МЮ» и тренировочную базу клуба в ходе трансферного окна.
Сообщается, что растущее влияние Sports Entertainment Group в «МЮ» вызывает недовольство других агентов. Вопрос также широко обсуждается и внутри клуба, однако высшее руководство «МЮ» не видит проблемы в сотрудничестве с агентством, отмечая, что подобная практика распространена в топ-клубах.
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Какие то досужие домыслы, ну да, Тен Хаг коррупционер и отмывщик бабла, просто с многомилионной работой.
а вообще это очевидно что распил бабла,никто в здравом уме не купит Антони за 95 и хойлунда за 80.
остаётся только догадываться сколько на этом они заработали.