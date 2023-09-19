В «МЮ» обсуждают растущее влияние агента тен Хага Кеса Воса. Его компания участвовала в сделках по Хейлунду и Амрабату, сын тренера «Юнайтед» работает там аналитиком

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Софьян Амрабат агенты Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Зидан Икбал Футбол

В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены влиянием агента Эрика тен Хага Кеса Воса.

По информации Daily Mail, компания Воса Sports Entertainment Group является ведущим агентством в переговорах «Манчестер Юнайтед» по трансферам, а также консультирует клуб по вопросам трансферного рынка. В частности, в ходе летней трансферное кампании Sports Entertainment Group представляла интересы Расмуса Хейлунда, перешедшего в «МЮ» из «Аталанты», участвовала в переговорах по аренде Софьяна Амрабата из «Фиорентины» и продаже воспитанника «Юнайтед» Зидана Икбала в «Утрехт».

Отмечается, что сын Эрика тен Хага Найджел работает в Sports Entertainment Group аналитиком, что также может свидетельствовать о влиянии Кеса Воса на «Манчестер Юнайтед». Вос, в свою очередь, регулярно посещал матчи «МЮ» и тренировочную базу клуба в ходе трансферного окна.

Сообщается, что растущее влияние Sports Entertainment Group в «МЮ» вызывает недовольство других агентов. Вопрос также широко обсуждается и внутри клуба, однако высшее руководство «МЮ» не видит проблемы в сотрудничестве с агентством, отмечая, что подобная практика распространена в топ-клубах.

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43 комментария

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Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшее голландское агенство. Они в свое врея организовывали трансфер Ван Перси, Депая и Блинда. Или Тен Хаг уже тогда пилил на трансферах МЮ ?
+88
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Алекс Мелкумян
В Реале же был Жозе Моуриньо, у которого был агент Жорже Мендеш и который (внезапно) приводил в Реал игроков из своего агентства (Ди Марию, Карвальо и т.д.). В Баварии Гвардиола подписывал много испанцев, в том числе Тьяго Алькантару, агентом которого является...брат Гвардиолы.

Какие то досужие домыслы, ну да, Тен Хаг коррупционер и отмывщик бабла, просто с многомилионной работой.
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QWertY
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшее голландское агенство. Они в свое врея организовывали трансфер Ван Перси, Депая и Блинда. Или Тен Хаг уже тогда пилил на трансферах МЮ ?
Тогда пилил Ван Гал) ну вот любят голландские специалисты пилить бабки в МЮ, если почитать местных юзеров)
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corazón blanco
Еще и игроков игравших в Голландии покупает за оверпрайс- жулик)
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red hikkikomori
Ответ Алекс Мелкумян
В Реале же был Жозе Моуриньо, у которого был агент Жорже Мендеш и который (внезапно) приводил в Реал игроков из своего агентства (Ди Марию, Карвальо и т.д.). В Баварии Гвардиола подписывал много испанцев, в том числе Тьяго Алькантару, агентом которого является...брат Гвардиолы. Какие то досужие домыслы, ну да, Тен Хаг коррупционер и отмывщик бабла, просто с многомилионной работой.
Да многие так делают, ну то всё-таки топ игроки были за приемлемую цену, а не ноунеймы за оверпрайс
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Данил Торба
Ответ TeddyLasso
Ждём аналогичный материал по Боули. Хотя, возможно, он просто хаотичный самодур
Так боули владелец, чего расследовать то, свои же тратит?
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Fonbaron
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшее голландское агенство. Они в свое врея организовывали трансфер Ван Перси, Депая и Блинда. Или Тен Хаг уже тогда пилил на трансферах МЮ ?
Ну да, покупать игроков не уровня МЮ но с голландскими корнями это норм. Теперь чуть что можно всегда вспомнить Ван Перси. Под кейс с Ван Перси можно теперь всю жизнь доиться от МЮ
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Фанат спорта01
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшее голландское агенство. Они в свое врея организовывали трансфер Ван Перси, Депая и Блинда. Или Тен Хаг уже тогда пилил на трансферах МЮ ?
так те трансферы были за адекватные суммы.
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Олег910
Тен Хаг знатно дурит МЮ. Конечно не так эпично как разводят Боули, но суммы выходят сопоставимые.
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deadjoker
МЮ превращается в голландский Вулверхэмптон
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Born is the King
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это крупнейшее голландское агенство. Они в свое врея организовывали трансфер Ван Перси, Депая и Блинда. Или Тен Хаг уже тогда пилил на трансферах МЮ ?
Ты список их клиентов видел? Кроме Гакпо орава ноунеймов цена которых на трансфермаркте 2-2,5 млн евро. Неужели это крупнейшее голландское агенство?
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Фанат спорта01
когда Катари в каждом комменте об этом писал его минусовали.
а вообще это очевидно что распил бабла,никто в здравом уме не купит Антони за 95 и хойлунда за 80.
остаётся только догадываться сколько на этом они заработали.
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S100 Winner
Не того назвали лысым шарлатаном. Гвардиола хоть АПЛ регулярно берёт и в финалах ЛЧ был много раз. А этот пафосный и надменный чудик впервые тренирует в топ-чемпионате, но гонора, словно он круче и значимее всех на свете. Даже с легендами МЮ умудрился разругаться, плюс с другими игроками вроде Санчо
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Censormorum
Высшее руководство клуба не видит никаких проблем так как само не в состоянии вести спортивные дела клуба. Вот уже 10 лет прошло, а они до сих пор нового Фергюсона ищут на которого можно спихнуть все спортивные дела и заниматься лишь финансами.
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HARDYN1
Кстати у этого агентства еще и клиент Пеп Гвардиола хмммм, заговор) 😄
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Алекс Мелкумян
Ответ red hikkikomori
Да многие так делают, ну то всё-таки топ игроки были за приемлемую цену, а не ноунеймы за оверпрайс
Ну так можно до всех докапываться, к Кайседо, Грилишу, Райсу, Лукаку, Дембеле, Коутиньо, Мудрику, Нуньесу и т.д., искать связи между ними и их тренерами и грить "ну все, этот на них бабки пилил". Я думал слухи аля о Курбане Бердыеве в иностранных медиа не разгоняют, ан нет.
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Anton Kortenko
Ответ Алекс Мелкумян
В Реале же был Жозе Моуриньо, у которого был агент Жорже Мендеш и который (внезапно) приводил в Реал игроков из своего агентства (Ди Марию, Карвальо и т.д.). В Баварии Гвардиола подписывал много испанцев, в том числе Тьяго Алькантару, агентом которого является...брат Гвардиолы. Какие то досужие домыслы, ну да, Тен Хаг коррупционер и отмывщик бабла, просто с многомилионной работой.
у Мендеша практически все игроки топари . у Тен Хага же из тех, кого он привёл не заиграл пока НИКТО, но все по оверпрайсу куплены. ну ладно Мартинеса за скобки вынесем.
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Jazzzz
Продолжатель дела Ральфа «Гегенпрессора» Рагника 💪🏼😂👍🏻
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CSKA_AC Milan
Ответ rigobersong
Недавно смотрел матч Райо Вальекано, до сих пор наша легенда Бебе пылит, странно что не возвращают, мог бы усилить наш МЮ как и Эванс:))
Бебе, это случаем не тот парнишка, которого на чемпионате для бездомных нашли. Вроде такая байка ходила:)
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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red hikkikomori
Ответ Алекс Мелкумян
Ну так можно до всех докапываться, к Кайседо, Грилишу, Райсу, Лукаку, Дембеле, Коутиньо, Мудрику, Нуньесу и т.д., искать связи между ними и их тренерами и грить "ну все, этот на них бабки пилил". Я думал слухи аля о Курбане Бердыеве в иностранных медиа не разгоняют, ан нет.
Все перечисленные хоть что-то показывали и цены были на основе их успехов построены, а тут спинер за 100, Мартинес за 65, Хойлун с половиной сезона в топ-лиге за 75 - цена на них ничем не обоснована
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llolishe
Тен Хааг сам купается в золоте еще и родную Эвердевизи не забывает
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Ман Сити
Еще до него в маню пилили на трансферах, он лишь делает как и другие до него, но помасштабнее доит
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Илья Игнатьев
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
А Реал то за что?
А нас-то за що? (с)
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madaev
Мы с вами все таки что-то знали!
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