Хави о целях «Барсы» в ЛЧ: «Выйти в 1/8 финала, показать свое лицо. Мы способны конкурировать в Европе»
Хави заявил, что выход в 1/8 финала – цель «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».
«Мы предвкушаем возможность снова сыграть в этом турнире. Пришло время сделать шаг вперед. В прошлом году мы хорошо выступили в испанских турнирах, но теперь мы должны шагнуть вперед. Это идеальный сценарий. К старту турнира мы подходим в хороший момент. Этот турнир даст нам возможность показать, что мы конкурентоспособны. Мы нуждаемся в фанатах. Хотим, чтобы такие результаты, как в субботу (победа над «Бетисом» 5:0 – Sports.ru), стали стабильными.
Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.
Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти. Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал главный тренер «Барселоны».
Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Если цель сыграть в 1/8 финале, то взять кубок, из области фантастики.
Тут Ригоберка, Гуру и другие "настоящие" фанаты озвучили свое экспертное мнение - 1/2 финала минимум.
Видимо, победа Айнтрахта в ЛЕ совсем затуманила мозги хейтеркам , и теперь они считают ,что немцы всегда и везде обыгрывали Барсу. Лол)
Плоские шутки -- желчь -- бесконечные самоповторы -- и гимн своей альтернативной одаренности /-/ вот классическое содержание веток под новостями о барсе, уже долгое время
У барса оборона в лиге чемпионов не способно играть хорошо
Шутка конечно, но верим, не будем судить по последней игре, ждем прогресса.
но таких в нынешних барса близко даже нето