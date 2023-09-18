Хави о целях «Барсы» в ЛЧ: «Выйти в 1/8 финала, показать свое лицо. Мы способны конкурировать в Европе»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави заявил, что выход в 1/8 финала – цель «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».

«Мы предвкушаем возможность снова сыграть в этом турнире. Пришло время сделать шаг вперед. В прошлом году мы хорошо выступили в испанских турнирах, но теперь мы должны шагнуть вперед. Это идеальный сценарий. К старту турнира мы подходим в хороший момент. Этот турнир даст нам возможность показать, что мы конкурентоспособны. Мы нуждаемся в фанатах. Хотим, чтобы такие результаты, как в субботу (победа над «Бетисом» 5:0 – Sports.ru), стали стабильными.

Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.

Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти. Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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33 комментария

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Блуждающий странник
После жеребьевки Хави воодушевлен)
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Barsa! bolshe chem klub
плох тот солдат который не мечтает стать генералом.
Если цель сыграть в 1/8 финале, то взять кубок, из области фантастики.
+20
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+15
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Джон Харпер
Главное не попасть в 1/8 на немцев а то придется показывать зат!)
+21
-11
+10
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gamechanger
В комментариях какая-то дичь творится. Ну да, Реал взял 4 ЛЧ за 5 лет, но как это отменяет слова Хави? 4 кубка за 10 лет тоже выдающийся результат, не такой как у Мадрида, но достойный.
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felix-sanchez
Ответ Barsa! bolshe chem klub
плох тот солдат который не мечтает стать генералом. Если цель сыграть в 1/8 финале, то взять кубок, из области фантастики.
Он просто пытается не оказывать излишнего давления на игроков. Понятное дело, что команда готова на большее. Вот в 1/8 целью будет 1/4 и так дальше.
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Шем
Выйти из группы и сыграть 1/8 финала?!
Тут Ригоберка, Гуру и другие "настоящие" фанаты озвучили свое экспертное мнение - 1/2 финала минимум.
+11
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Леван Мкртчян
Ответ Джон Харпер
Главное не попасть в 1/8 на немцев а то придется показывать зат!)
А что немцы? Если представить что в 1/8 это будет не Бавария( а это мало вероятно) то у Барсы , исторически, тотальное преимущество над остальными командами из Германии, по-сумме.
Видимо, победа Айнтрахта в ЛЕ совсем затуманила мозги хейтеркам , и теперь они считают ,что немцы всегда и везде обыгрывали Барсу. Лол)
+12
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фан Барсы
Ответ Umar Yunuszoda
Проект Негрейро?
нет в Кашшаи и Чакыра
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Леван Мкртчян
Ответ gamechanger
В комментариях какая-то дичь творится. Ну да, Реал взял 4 ЛЧ за 5 лет, но как это отменяет слова Хави? 4 кубка за 10 лет тоже выдающийся результат, не такой как у Мадрида, но достойный.
Комментарии под ветками барсы ,это какой-то бестиарий)
Плоские шутки -- желчь -- бесконечные самоповторы -- и гимн своей альтернативной одаренности /-/ вот классическое содержание веток под новостями о барсе, уже долгое время
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SanEffect
Ответ Леван Мкртчян
Комментарии под ветками барсы ,это какой-то бестиарий) Плоские шутки -- желчь -- бесконечные самоповторы -- и гимн своей альтернативной одаренности /-/ вот классическое содержание веток под новостями о барсе, уже долгое время
Твой комментарий надо в рамку вынести и где-нибудь на спортсе отображать. Абсолютно точно всё описал!
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Sweeet
После домашней победы над Антверпеном Лапорта выдаст: Дойти до финала ЛЧ? У больших клубов большие цели.
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Виталий Ан
Ответ Джон Харпер
Главное не попасть в 1/8 на немцев а то придется показывать зат!)
Никто бы не хотел в 1/8 встретиться с Барсой. Если есть такие думаю это ложь. Какие бы прошлые результаты бы не были, эта команда способна выкинуть любого. Сити, Бавария, Реал,Барселона это те команды с которыми никто не хочет встречи раньше времени, которые могут выиграть у любого. Кто то лучше, кто то менее силен, но у друг друга может выиграть каждый.
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ZamoRano
Верим в наш проект!!!
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Flow market Victor Mercedes
Ответ ZamoRano
Верим в наш проект!!!
В деньги Переса и слёзы Винисиуса? Опорную руку и актерское мастерство Карвахаля?)
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Я Гражданин Мира
Ответ Barsa! bolshe chem klub
плох тот солдат который не мечтает стать генералом. Если цель сыграть в 1/8 финале, то взять кубок, из области фантастики.
Он проста реально смотрит на вещи.
У барса оборона в лиге чемпионов не способно играть хорошо
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Yoursistersboyfriend
И по традиции разгромно влететь
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jam.football
Понятно, что первоначальные цели это просто выйти из группы, а потом будет ставиться другая цель. По капельки, капельки будет море
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NikoVinkovic
Цели прям как у Црвены Звезды.
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Juninho P.
Ответ Barsa! bolshe chem klub
плох тот солдат который не мечтает стать генералом. Если цель сыграть в 1/8 финале, то взять кубок, из области фантастики.
ещё один Черчес
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КристинаИнстаграммовна
В Лиге Европы-добавил Хави.
Шутка конечно, но верим, не будем судить по последней игре, ждем прогресса.
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Е.Р.
Наша цель выйти в 1/9 ЛЧ, сказал Ксави
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Bob Ganiev
Ответ Umar Yunuszoda
Проект Негрейро?
Project "Umar Yunuszoda" in middle of nowhere
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V S
Это нужно доказать игрой,а не словами.!!!. VS.
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3190550.html?sl=1
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Я Гражданин Мира
Ответ Леван Мкртчян
А что немцы? Если представить что в 1/8 это будет не Бавария( а это мало вероятно) то у Барсы , исторически, тотальное преимущество над остальными командами из Германии, по-сумме. Видимо, победа Айнтрахта в ЛЕ совсем затуманила мозги хейтеркам , и теперь они считают ,что немцы всегда и везде обыгрывали Барсу. Лол)
Исторически вы имеете ввиду во времена тройка Месси Хави Иньеста?
но таких в нынешних барса близко даже нето
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