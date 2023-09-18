Хави о целях «Барсы» в ЛЧ: «Выйти в 1/8 финала, показать свое лицо. Мы способны конкурировать в Европе»

Хави заявил, что выход в 1/8 финала – цель «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».

«Мы предвкушаем возможность снова сыграть в этом турнире. Пришло время сделать шаг вперед. В прошлом году мы хорошо выступили в испанских турнирах, но теперь мы должны шагнуть вперед. Это идеальный сценарий. К старту турнира мы подходим в хороший момент. Этот турнир даст нам возможность показать, что мы конкурентоспособны. Мы нуждаемся в фанатах. Хотим, чтобы такие результаты, как в субботу (победа над «Бетисом» 5:0 – Sports.ru), стали стабильными.

Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Цель – выйти из группы и сыграть в 1/8 финала.

Мы должны становиться лучше и бороться, необходимо выйти в 1/8 финала. И при этом мы должны хорошо играть. Оказавшись в 1/8 финала, посмотрим. Но сначала туда надо выйти. Цель – бороться и показать свое лицо, играть в хороший футбол. После этого уже будем ставить дальнейшие цели», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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