Хави о «Барсе»: «Колоссальное давление – результат 4 побед в ЛЧ за 10 лет. Планка очень высока»

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Хави высказался о давлении на «Барселону» перед стартом Лиги чемпионов.

Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».

«Мы чувствуем колоссальное давление, но это хорошо. Я люблю вызовы. До этого у нас не очень получалось, пришло время улучшить результат. Это вызов, который принимаю и я лично. Игроки тоже очень воодушевлены.

Планка стоит очень высоко, это результат игры «Барсы» в последние годы. За десять лет предыдущего этапа было четыре победы в Лиге чемпионов. Уровень требований очень высок. Мы идем следом за прекрасной эпохой», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Хави: «Барсе» не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году. Хотим сделать шаг вперед в турнире, который не брали с 2015-го»

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55 комментариев

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Бабур Туганов
Реал выиграл 4 ЛЧ за 5 лет.
+77
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saynaraboy
Последняя победа была в 2015 году, 8 лет назад. Планка подупала, от Барсы ЛЧ в этом году не ждет никто, будем реалистами
+45
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+41
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Экспертное мнение
Ответ Бабур Туганов
Реал выиграл 4 ЛЧ за 5 лет.
Речь о победах в ЛЧ с учетом правил офсайда
+72
-55
+17
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Nikro9
Ответ Экспертное мнение
Речь о победах в ЛЧ с учетом правил офсайда
Ой, я б на вашем месте помалкивал с эвребе в 2009, где вы пенсионеров обокрали, и айтекин в легендарном матче😅
+22
-7
+15
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as009595@icloud.com
Ответ Человек1991
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Свой первые две лч Бчк выиграл благодаря судейской помощи в финале, свою третью и пятую лч благодаря помощи судей в матчах плей офф против Челси и ПСЖ, насчет четвертой победы не помню)))
+26
-12
+14
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Fazy10
барса имея лучшего игрока поколения в прайме , Неймара с таким же потенциалом , Суареса, Хави , иньесту и много кого еще и имея лучшего тренера поколения выиграла всего лишь 4 ля , при том , что Реал взял 5 лч за более короткий срок , при этом барса еще и с судьями была замечена, у меня все
+22
-11
+11
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Moscwow
Попал в самую слабую группу и сразу запел про эпоху, днк
+25
-15
+10
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Сикарио
А кто-то те же 4 ЛЧ берет за 5 лет, причем 3 из них подряд))
+25
-16
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Homelender_666
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я даже знаю болельщики какой команды будут на форуме этой ветки... им же нужно злость излить. 😅😅🤭
Как будто "фаны" Барсы так не делают:)) Пора привыкнуть, что ветки Реала и Барселоны - место, где люди соревнуются в неадекватности:))
+9
-3
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Alex Serpen
Ответ Анатолий Петрушкин
Я бы вообще на месте фанаток Реала про судей не заикался
Вспомнишь хоть один матч, когда соперника Реала убивали так же, как Челси или ПСЖ?
+9
-4
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ZZRM
За последние 10 лет была только 1 победа в сезоне 14/15, откуда 4 то?) Слегка приукрасил Хави
+9
-5
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Direct free kick
Ответ Сикарио
А кто-то те же 4 ЛЧ берет за 5 лет, причем 3 из них подряд))
2 одинаковых стартовых состава в 2017 и 2018 достижения на века. Вряд ли кто повторит
+5
-1
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as009595@icloud.com
Да опять давление на Барсу)) и футболка тяжелее и газон короче и так далее
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Если удалить игрока Барсы просто так, то она вдесятером может зажать соперника в автобус на их поле и вырвать победу. Ты имел в виду? Так могла только Барса)))
Когда это игрока «Барселоны» удаляли в ЛЧ? Такое вообще было когда-то?
Я про левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса в сезоне 2010/11
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bestvideox
Группа благоволит занять первое место.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Direct free kick
Оно вообще в футболе разбирается хуже Марии Горбань
как и любой фанбой Месси, к слову
+6
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Сикарио
Ответ Flow market Victor Mercedes
А до этого сколько ЛЧ каждые 5 лет??? 🐓💩🤣
До этого три. 1998-2000-2002. Что с лицом?
+8
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as009595@icloud.com
Ответ Человек1991
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Так при Вар Барса даже из группы не выходила)))
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Меган Лайф
Ответ Экспертное мнение
Ты про легенду Челси удалившего Абидаля просто так?
Отражение удара баллака руками типа норм было?
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
с отключенным офсайдами даже Реал может брать ЛЧ
Если в одном матче не ставить 5 пенальти в ворота одной команды и удалять игроков за симуляцию соперников, даже «Барселона» может брать ЛЧ😊😊😊
+3
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Анатолий Петрушкин
Ответ ZZRM
За последние 10 лет была только 1 победа в сезоне 14/15, откуда 4 то?) Слегка приукрасил Хави
он имеет в виду 10 лет когда он игроком был
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Ильдар Исмагилов
Что несет? Через год 10 лет как лч не брала барса
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Waititi
Барсе не повезло то что ее доили все ваши любимые Месси и его друзья выписывая бонусы за лояльность и закапывая Барсу в яму.
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Barsa! bolshe chem klub
я даже знаю болельщики какой команды будут на форуме этой ветки...
им же нужно злость излить. 😅😅🤭
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
не было никакой гегемонии, сынок были Эвребе, Негрейра и еще куча фамилий И даже с ними Борса не смогла выграть 2 ЛЧ подряд))
0 - ровно столько нейтральных специалистов назовут Реал любого периода лучшей командой в истории.

Почти любой спец первым делом вспомнит Барсу Пепа.
Это простая истина и ты прекрасно знаешь. Живи с этим)
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