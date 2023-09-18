Хави о «Барсе»: «Колоссальное давление – результат 4 побед в ЛЧ за 10 лет. Планка очень высока»
Хави высказался о давлении на «Барселону» перед стартом Лиги чемпионов.
Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».
«Мы чувствуем колоссальное давление, но это хорошо. Я люблю вызовы. До этого у нас не очень получалось, пришло время улучшить результат. Это вызов, который принимаю и я лично. Игроки тоже очень воодушевлены.
Планка стоит очень высоко, это результат игры «Барсы» в последние годы. За десять лет предыдущего этапа было четыре победы в Лиге чемпионов. Уровень требований очень высок. Мы идем следом за прекрасной эпохой», – сказал главный тренер «Барселоны».
Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Хави: «Барсе» не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году. Хотим сделать шаг вперед в турнире, который не брали с 2015-го»
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Я про левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса в сезоне 2010/11
им же нужно злость излить. 😅😅🤭
Почти любой спец первым делом вспомнит Барсу Пепа.
Это простая истина и ты прекрасно знаешь. Живи с этим)