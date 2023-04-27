Семак о Ренане: «Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Ему нужно привыкнуть к партнерам, к стилю»
Сергей Семак рассказал об адаптации защитника Роберта Ренана в «Зените».
«Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс.
Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнерам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определенный процесс. И довести его до топ-уровня», – сказал главный тренер «Зенита».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И не болельщикам спартака, всю свою историю паразитирующего на нашем футболе, говорить о сборной.
Паразитируете вы как раз, у Зенита в 3,5 раза больше расходов на молодежный футбол чем у вас,скупили всех мало мальски умеющих бить по мячу россиян и записали их в свои воспитанники,чем теперь и гордится Кавазашвили🤣🤣🤣.
Это зависть,что у нас Ренан,а у вас...