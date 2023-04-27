Семак о Ренане: «Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Ему нужно привыкнуть к партнерам, к стилю»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак рассказал об адаптации защитника Роберта Ренана в «Зените».

«Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс.

Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнерам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определенный процесс. И довести его до топ-уровня», – сказал главный тренер «Зенита».

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17 комментариев

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Дмитрий9779
Мне нравится как он играет.
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Кирилл.С-Пб
Хотя бы у него все передачи вперёд идут довольно острые. А то это катание поперек порядком надоело...
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Сибирский литовец
Ответ Виктор
Помнится, когда пришёл Вендел, местные умники как только его не поливали. А что теперь? Теперь он один из лучших а лиге. Хотя, по словам Семака, ему для адаптации понадобилось восемь месяцев.
А Малком ? Первый год смеялись все : и это чудо из Барселоны стоит 40 миллионов ?
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Виктор
Помнится, когда пришёл Вендел, местные умники как только его не поливали. А что теперь? Теперь он один из лучших а лиге. Хотя, по словам Семака, ему для адаптации понадобилось восемь месяцев.
+6
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ЗЕНИТ65
Сейчас набегут тарасята и расскажут нам, насколько Дуарте круче Ренана.
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Nogoi89
Это топ игрок в перспективе. А, те, кто заостряет внимание на ошибки молодого парня, который в середине сезона поменял чемпионат, они просто немного не догоняют. Такой тип ЦЗ, который может не потеряться под прессингом, выйти через дриблинг или точный пас - это сейчас самый востребованный тип игроков.
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Виктор
Ответ Сибирский литовец
А Малком ? Первый год смеялись все : и это чудо из Барселоны стоит 40 миллионов ?
Ну с Малкомом немного другая история. Там бериевские наследники постарались. Не было бы тех травм, он давно бы вышел на свой уровень.
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Виктор
Ответ </c/>
вот ответ болельщикам зенита по ветке с перспективными игроками, сырого легионера готовы натаскивать для последующей продажи, а своих игроков плотно держат на лавке...не клуб, а декорация...
Как там коренные москвичи дуарты, мартинсы и прочие байды с промесами поживают?
+3
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Сибирский литовец
Ответ Виктор
Ну с Малкомом немного другая история. Там бериевские наследники постарались. Не было бы тех травм, он давно бы вышел на свой уровень.
Дело не в травмах , он просто вообще не понимал как играть и с кем . А потом , когда пришли его кенты Клаудинью и Венделл - стало проще и игра изменилась . Но на фоне Дзюбы , Азмуна и других он смотрелся тогда инородным телом , поэтому все так возмущались, мол , распилили и привезли бревно )
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Виктор
Ответ </c/>
ты лучше расскажи мне, почему ваш клуб готов любую чепуху натаскивать, а своих сливают по арендам или держат на лавке? чёткого ответа ты не дашь и ответишь снова в стиле своего верхнего ответа..."паразитируете уже второй десяток лет на нашем футболе", а потом провалы в частности сборной списываете на конкретных игроков, при этом, ничего не давая сборной уже много лет....
Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов, Зобнин и т.д это чисто ваши?
И не болельщикам спартака, всю свою историю паразитирующего на нашем футболе, говорить о сборной.
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Михаил Савченко
Ответ </c/>
вот ответ болельщикам зенита по ветке с перспективными игроками, сырого легионера готовы натаскивать для последующей продажи, а своих игроков плотно держат на лавке...не клуб, а декорация...
Да тебе ж всё плохо, если это Зенит делает) Новость открываешь с мыслью до чего бы докопаться.
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
ты лучше расскажи мне, почему ваш клуб готов любую чепуху натаскивать, а своих сливают по арендам или держат на лавке? чёткого ответа ты не дашь и ответишь снова в стиле своего верхнего ответа..."паразитируете уже второй десяток лет на нашем футболе", а потом провалы в частности сборной списываете на конкретных игроков, при этом, ничего не давая сборной уже много лет....
Игрок сб.Бразилии чепуха?🤣🤣🤣Кто тогда весь состав КБ?
Паразитируете вы как раз, у Зенита в 3,5 раза больше расходов на молодежный футбол чем у вас,скупили всех мало мальски умеющих бить по мячу россиян и записали их в свои воспитанники,чем теперь и гордится Кавазашвили🤣🤣🤣.
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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
ты лучше расскажи мне, почему ваш клуб готов любую чепуху натаскивать, а своих сливают по арендам или держат на лавке? чёткого ответа ты не дашь и ответишь снова в стиле своего верхнего ответа..."паразитируете уже второй десяток лет на нашем футболе", а потом провалы в частности сборной списываете на конкретных игроков, при этом, ничего не давая сборной уже много лет....
Сборная хоть что-то из себя представляла, когда в ней играли Аршавин, Кержаков, Денисов, Зырянов, Погребняк, Широков, Анюков, а не теперешние соболевы с зобниными да прости Господи джикиями.
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Ответ Виктор
Как там коренные москвичи дуарты, мартинсы и прочие байды с промесами поживают?
Дуарте последние матчи играл по причине травм наших игроков в частности Литвинова...
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
вот ответ болельщикам зенита по ветке с перспективными игроками, сырого легионера готовы натаскивать для последующей продажи, а своих игроков плотно держат на лавке...не клуб, а декорация...
Вопрос на засыпку😁Почему тогда не натаскивали Алипа для продажи?Второй вопрос:кто из ЦЗ Зенита(мол) прямо сейчас готов хотя бы на замену выходить в основе?
Это зависть,что у нас Ренан,а у вас...
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