Семак о Ренане: «Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Ему нужно привыкнуть к партнерам, к стилю»

Сергей Семак рассказал об адаптации защитника Роберта Ренана в «Зените».

«Ошибки Роберта? С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали – ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата – это непростой процесс.

Но в целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнерам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определенный процесс. И довести его до топ-уровня», – сказал главный тренер « ».

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