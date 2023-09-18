Корнеев об отказе Сперцяна от перехода в «Фейеноорд»: «Он уже определил приоритеты – двигаться в сторону «Аякса». Хотя я не понимал, где Эдуард мог бы там пригодиться»

Теги Игорь Корнеев высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Это футбол, брат! Футбол

Эдуард Сперцян отказал «Фейеноорду» ради перехода в «Аякс».

Об этом рассказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-игрок «Фейеноорда» Игорь Корнеев

– Про Сперцяна и «Аякс» мы слышали. Но у вас же тоже было предложение по Сперцяну?

– Да, от «Фейеноорда».

– Что не получилось?

– Я думаю, Сперцян уже определил для себя приоритеты – двигаться в сторону «Аякса». Кто-то очень хорошо рассказал ему о том, что это будет суперпроект. Хотя чисто визуально я вообще не понимал, где там мог бы пригодиться Сперцян. По мне, он не был бы номером один в «Аяксе» на его позиции.

У «Аякса» было несколько возможных игроков на эту позицию. А «Фейеноорд», например, наоборот продал игрока его позиции.

– В «Аяксе» заявляли, что они отказались покупать игрока у русского клуба. У «Фейеноорда» была такая же позиция?

– У «Фейеноорда» не было такой позиции.

– Было ли официальное предложение от «Фейеноорда»?

– Нет. Для чего? До официального предложения эта история не дошла из-за четкой позиции Сперцяна о приоритете – «Аяксе», – сказал Корнеев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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3 комментария

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Rio de Janeiro
У Краснодара сейчас лучшие шансы в своей истории попытаться зацепиться за чемпионство.Думаю, для Сперцяна это дополнительная мотивация остаться минимум до конца сезона
+6
-3
+3
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felix-sanchez
Как раз сейчас в Аяксе мог бы закрепиться. Очень жаль, что не получилось с переходом
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Wiley Fox
Как где пригодиться?

Большинство будок по ремонту обуви в России принадлежат армянам

Вот и Эдик бы бутсы тачал в Аяксе
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