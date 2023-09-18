Корнеев об отказе Сперцяна от перехода в «Фейеноорд»: «Он уже определил приоритеты – двигаться в сторону «Аякса». Хотя я не понимал, где Эдуард мог бы там пригодиться»
Эдуард Сперцян отказал «Фейеноорду» ради перехода в «Аякс».
Об этом рассказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-игрок «Фейеноорда» Игорь Корнеев.
– Про Сперцяна и «Аякс» мы слышали. Но у вас же тоже было предложение по Сперцяну?
– Да, от «Фейеноорда».
– Что не получилось?
– Я думаю, Сперцян уже определил для себя приоритеты – двигаться в сторону «Аякса». Кто-то очень хорошо рассказал ему о том, что это будет суперпроект. Хотя чисто визуально я вообще не понимал, где там мог бы пригодиться Сперцян. По мне, он не был бы номером один в «Аяксе» на его позиции.
У «Аякса» было несколько возможных игроков на эту позицию. А «Фейеноорд», например, наоборот продал игрока его позиции.
– В «Аяксе» заявляли, что они отказались покупать игрока у русского клуба. У «Фейеноорда» была такая же позиция?
– У «Фейеноорда» не было такой позиции.
– Было ли официальное предложение от «Фейеноорда»?
– Нет. Для чего? До официального предложения эта история не дошла из-за четкой позиции Сперцяна о приоритете – «Аяксе», – сказал Корнеев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
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