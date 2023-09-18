Неймар из-за ушиба может пропустить матч азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором»

Участие Неймара в сегодняшнем матче 1-го тура азиатской чемпионов с « » находится под вопросом.

Форвард получил ушиб в дебютной игре за « » в чемпионате Саудовской Аравии, в которой он сделал голевую передачу.

Бразилец мог дебютировать за «Аль-Хилаль» и раньше, но пропустил 4 матча из-за мышечных проблем.

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