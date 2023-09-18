Неймар из-за ушиба может пропустить матч азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором»

Теги травмы Лига чемпионов Азии Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Навбахор Футбол

Участие Неймара в сегодняшнем матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором» находится под вопросом.

Форвард получил ушиб в дебютной игре за «Аль-Хилаль» в чемпионате Саудовской Аравии, в которой он сделал голевую передачу.

Бразилец мог дебютировать за «Аль-Хилаль» и раньше, но пропустил 4 матча из-за мышечных проблем.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
Классика
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
закончил карьеру в пустыне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nemat A
Как он это делает?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buzya
Я пришёл играть в футбол и зарабатывать деньги. В футбол я уже поиграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег910
Свое лицо в Аравии засветил, теперь можно и на бразильские пляжи с карнавалами отправиться. К играм за сборную вновь будет свежим как огурчик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buzya
Ответ Zed_patriot
закончил карьеру в пустыне
Сначала прочитал "закончиТ", хотел дописать "питерской?"
эх, а могло бы получиться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий