«ПСЖ» отдал хавбека Мишю «Адана Демирспор» в аренду с правом выкупа

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Турция трансферы Адана Демирспор Эдуар Мишю Футбол

«ПСЖ» второй год подряд отдает Эдуара Мишю в аренду.

20-летний полузащитник присоединился к «Адана Демирспор» до конца текущего сезона. У турецкой команды есть опция выкупа француза.

Прошлый сезон Мишю провел в «Сандерленде» и за 25 игр в Чемпионшипе отметился одним голом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/AdsKulubu

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2 комментария

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Барыга блинами
По-моему очередной перспективный футболист из ПСЖ, который раскроется в другом клубе.
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