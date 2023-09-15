«ПСЖ» отдал хавбека Мишю «Адана Демирспор» в аренду с правом выкупа
«ПСЖ» второй год подряд отдает Эдуара Мишю в аренду.
20-летний полузащитник присоединился к «Адана Демирспор» до конца текущего сезона. У турецкой команды есть опция выкупа француза.
Прошлый сезон Мишю провел в «Сандерленде» и за 25 игр в Чемпионшипе отметился одним голом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/AdsKulubu
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