Марко Верратти прибыл на предсезонку «ПСЖ» с лишним весом.

Как сообщает L’Équipe, летом , и активно обсуждали будущее футболиста. Тренер склонялся к тому, чтобы сохранить Верратти, но потом его убедили, что вклад Марко на поле не соответствует размеру его зарплаты.

Энрике предупредили, что у Верратти есть проблемы с режимом. Из-за этого, по мнению руководителей «ПСЖ», он мог плохо повлиять на партнеров по команде. Луис убедился в правдивости этих слов, когда Верратти приехал не предсезонку с лишним весом.

После этого будущее Марко было предопределено. Аль-Хелайфи и Кампуш сообщили полузащитнику, что он может искать себе новый клуб.

13 сентября полузащитник перешел в катарский « » за 45 млн евро.

«ПСЖ» выкинул Верратти в Катар. Как так?

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