Энрике хотел, чтобы Верратти остался в «ПСЖ», но Кампуш и Аль-Хелайфи переубедили его. Марко приехал на предсезонку с лишним весом

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Катар Аль-Араби Доха Луис Энрике Луиш Кампуш Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Марко Верратти прибыл на предсезонку «ПСЖ» с лишним весом.

Как сообщает L’Équipe, летом Луис Энрике, Луиш Кампуш и Нассер Аль-Хелайфи активно обсуждали будущее футболиста. Тренер склонялся к тому, чтобы сохранить Верратти, но потом его убедили, что вклад Марко на поле не соответствует размеру его зарплаты.

Энрике предупредили, что у Верратти есть проблемы с режимом. Из-за этого, по мнению руководителей «ПСЖ», он мог плохо повлиять на партнеров по команде. Луис убедился в правдивости этих слов, когда Верратти приехал не предсезонку с лишним весом.

После этого будущее Марко было предопределено. Аль-Хелайфи и Кампуш сообщили полузащитнику, что он может искать себе новый клуб.

13 сентября полузащитник перешел в катарский «Аль-Араби» за 45 млн евро.

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5 комментариев

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che kaif
Вератти топ конечно был но мог показывать куда больше и эти его карточки вечные ненужные
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e_kot
Сказки Булонского леса. Хелайфи просто бездарный менеджер, вот и занимает рандомной заменой состава.
Очевидно же что Вератти, Месси и Неймар тянули команду на дно)
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sohal
Те же люди решили взять блестящего профессионала Дембеле😂
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Tun
То ли не раскрылся в среднем чемпе, то ли изначально был переоценен
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Манковский
Говорили что Кампуш норм спорт. дир а походу отбитый на голову.
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