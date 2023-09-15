Капитан Уругвая U20 Диас, которого хотели «Барса», «Ливерпуль» и «ПСЖ», решил перейти в чемпионат Катара

Теги ПСЖ Интер Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Гарафа сборная Уругвая U-20 Фабрисио Диас Футбол

Капитан Уругвая U20 Фабрисио Диас решил перейти в чемпионат Катара.

20-летнего уругвайца хотели подписать «Барселона» и «Ливерпуль», но он решил перейти в катарский клуб «Аль-Гарафа». Отмечалось также, что Диасом интересуются «ПСЖ», «Интер» и другие большие европейские клубы.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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11 комментариев

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факты про футбол
Фабрисио Диас -" С Детства за Аль-Гарафа"
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cifrovoy555@icloud.com
Ну все))) может России лучше к ним попроситься, раз в Европе наш футбол не нужен
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Filipp Gorski
Удачи в Аль-Гарафе! 🇶🇦
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Mr. Angel
надеюсь сейчас уйдут все меркантильные челы, которые готовы глотку порвать другому за лишний 1к евро к зп, и останутся футболисты , которые рил любят футбол и будут за свой родной клуб играть как последнюю игру, но это конечно пока что мечты
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igls54
Не погнался за барышами, а поехал поднимать Катар с колен в качестве волонтера
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Bazilic
Его решение, не мне судить. Хотя хотелось увидеть его в Барсе
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liv6
Все логично, где больше предложили, там и работает
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Игорь М.
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Ну все))) может России лучше к ним попроситься, раз в Европе наш футбол не нужен
а наши поленья нужны в Азии?
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Игорь М.
а наши поленья нужны в Азии?
Это лучше чем варится в собственном соку
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