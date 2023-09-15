Капитан Уругвая U20 Диас, которого хотели «Барса», «Ливерпуль» и «ПСЖ», решил перейти в чемпионат Катара

Капитан Уругвая U20 Фабрисио Диас решил перейти в чемпионат Катара.

20-летнего уругвайца хотели подписать «Барселона» и «Ливерпуль», но он решил перейти в катарский клуб «Аль-Гарафа». Отмечалось также, что Диасом интересуются «ПСЖ», «Интер» и другие большие европейские клубы.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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