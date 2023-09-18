Энрике о «ПСЖ» на старте сезона: «Мы не очень-то хорошо начали, но впереди нас ждут и игра, и результаты. Нужно время»

Луис Энрике не беспокоится из-за того, что «ПСЖ» неудачно начал сезон.

У парижан две победы, две ничьих и поражение в пяти турах Лиги 1. Завтра «ПСЖ» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против дортмундской « ».

«Не знаю, как это воспринимается со стороны, но мы действительно не очень-то хорошо начали сезон.

Такое часто случается после того, как я прихожу в клуб: игрокам нужно воспринимать большой поток информации, осваивать новые идеи и принципы. У меня очень восприимчивая команда. Игроки работают с большим желанием и хотят понять идеи тренерского штаба. Я доволен их поведением.

Болельщики невероятны. Их поддержка чудесна, даже когда результаты не очень хороши. Я воспринимаю это как процесс. У меня уже есть такой опыт. Это процесс, на осуществление которого требуется время. Время – это чудесно, но я его не прошу, потому что понимаю, как все устроено. Уверен, впереди нас ждут и хороший футбол, и хорошие результаты. Уверен в этом.

Я не беспокоюсь о времени. Моя работа говорит сама за себя. Мне понятен стиль моей работы. Если результаты будут плохими, то посмотрим. Я знаю это как тренер и проживаю каждый день. Мы с командой общаемся. Я одержим тем, чтобы игроки очень ясно понимали, чего я от них хочу, какие ситуации я хочу воспроизводить во время матчей.

Футбол всегда все расставляет на свои места, и я совершенно не беспокоюсь. Как человек, который знает мир футбола, я, конечно, хочу достижений как можно скорее. Я хочу, чтобы моя команда очень ясно понимала, как должна играть, чтобы это произошло как можно скорее. Но даже если мы хотим, чтобы это случилось быстро, всегда требуется время», – сказал тренер « ».

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