Энрике о «ПСЖ» на старте сезона: «Мы не очень-то хорошо начали, но впереди нас ждут и игра, и результаты. Нужно время»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике не беспокоится из-за того, что «ПСЖ» неудачно начал сезон.

У парижан две победы, две ничьих и поражение в пяти турах Лиги 1. Завтра «ПСЖ» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против дортмундской «Боруссии».

«Не знаю, как это воспринимается со стороны, но мы действительно не очень-то хорошо начали сезон.

Такое часто случается после того, как я прихожу в клуб: игрокам нужно воспринимать большой поток информации, осваивать новые идеи и принципы. У меня очень восприимчивая команда. Игроки работают с большим желанием и хотят понять идеи тренерского штаба. Я доволен их поведением.

Болельщики невероятны. Их поддержка чудесна, даже когда результаты не очень хороши. Я воспринимаю это как процесс. У меня уже есть такой опыт. Это процесс, на осуществление которого требуется время. Время – это чудесно, но я его не прошу, потому что понимаю, как все устроено. Уверен, впереди нас ждут и хороший футбол, и хорошие результаты. Уверен в этом.

Я не беспокоюсь о времени. Моя работа говорит сама за себя. Мне понятен стиль моей работы. Если результаты будут плохими, то посмотрим. Я знаю это как тренер и проживаю каждый день. Мы с командой общаемся. Я одержим тем, чтобы игроки очень ясно понимали, чего я от них хочу, какие ситуации я хочу воспроизводить во время матчей.

Футбол всегда все расставляет на свои места, и я совершенно не беспокоюсь. Как человек, который знает мир футбола, я, конечно, хочу достижений как можно скорее. Я хочу, чтобы моя команда очень ясно понимала, как должна играть, чтобы это произошло как можно скорее. Но даже если мы хотим, чтобы это случилось быстро, всегда требуется время», – сказал тренер «ПСЖ».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Пресс-секретарём ему бы работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Короче, надо еще ждать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3190550.html?sl=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий