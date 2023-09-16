Энрике после 2:3 от «Ниццы»: «С «Боруссией» «ПСЖ» сыграет лучше. Я настроен оптимистично»

Луис Энрике считает, что «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» лучше, чем с «Ниццей» (2:3).

– Такой результат беспокоит вас за четыре дня до матча в чемпионов [с «Боруссией»]?

– Если говорить о трех пропущенных голах, то два – это рикошеты от наших защитников. Но это не оправдание, « » заслужила победу.

Я не беспокоюсь. Я увидел, как болельщики поддерживали нас при счете 1:3. Во вторник мы сыграем лучше, я настроен оптимистично, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов « » – « » пройдет 19 сентября.

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