Энрике после 2:3 от «Ниццы»: «С «Боруссией» «ПСЖ» сыграет лучше. Я настроен оптимистично»
Луис Энрике считает, что «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» лучше, чем с «Ниццей» (2:3).
– Такой результат беспокоит вас за четыре дня до матча в Лиге чемпионов [с «Боруссией»]?
– Если говорить о трех пропущенных голах, то два – это рикошеты от наших защитников. Но это не оправдание, «Ницца» заслужила победу.
Я не беспокоюсь. Я увидел, как болельщики поддерживали нас при счете 1:3. Во вторник мы сыграем лучше, я настроен оптимистично, – сказал главный тренер «ПСЖ».
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Боруссия» пройдет 19 сентября.
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