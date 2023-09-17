В четверг, 21 сентября, сыграют Динамо Загреб и Астана в 1 туре Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Максимир».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Загреб – Астана

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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