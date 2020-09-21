Загребское «Динамо» и «Астана» сыграют в матче 1 тура групповой стадии Лиги конференций. Игра пройдет в квартете С, где помимо хорватской и казахстанской команд, играют футбольный клуб «Балканы» и «Виктория Пльзень». Отметим, матч пройдет в Загребе, на стадионе «Максимир», и начнется в 22:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка – победа загребского «Динамо» (1.27).

С каким счетом окончится игра? Смогут ли хозяева набрать три очка? Чем ответят гости? Кто из футболистов пополнит свою коллекцию забитых мячей и отданных результативных передач? Ответы на эти вопросы вы узнаете, только посмотрев игру. Наш же прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Астана» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Динамо Загреб»

Чтобы оценить форму команды, поговорим о результатах, которые она продемонстрировала в последних пяти матчах. Так, «Динамо» одержало четыре победы, и один раз потерпела поражение:

24.08.2023, плей-офф Лиги Европы, «Динамо Загреб» – «Спарта Прага» 3:1;

27.08.2023, чемпионат Хорватии, «Динамо Загреб» – «Риека» 2:1;

31.08.2023, плей-офф Лиги Европы, «Спарта Прага» – «Динамо Загреб» 4:1;

03.09.2023, чемпионат Хорватии, «Осиек» – «Динамо Загреб» 2:3;

16.09.2023, чемпионат Хорватии, «Динамо Загреб» – «Славен Белупо» 3:0.

Команда в своем чемпионате идет на втором месте и имеет в своем активе 13 очков, отставая от лидирующего «Хайдука» на два балла. Отметим, что лучшим бомбардиром команды является Лука Иванушеч – игрок отличился пятью голами в восьми встречах, на втором месте Бруно Петкович – у него тоже пять голов, но игроку понадобилось 13 сыгранных матчей. Лучший ассистент – все тот же Бруно Петкович с семью ассистами в 13 матчах.

Загребцам в матче с «Астаной» не смогут помочь Лука Стойкович, он получил надрыв крестообразной связки, а также Лукас Касавенда – игрок восстанавливается после операции на колене.

Прогноз на матч Шериф – Рома

«Астана»

Казахстанский клуб в последних пяти матчах дважды сыграл вничью, потерпел одно поражение, и одержал две победы:

20.08.2023, чемпионат Казахстана, «Астана» – «Кайсар» 1:1;

24.08.2023, плей-офф Лиги конференций, «Астана» – «Партизани» 1:1;

27.08.2023 чемпионат Казахстана, «Кайрат» – «Астана» 1:0;

31.08.2023 плей-офф Лиги конференций, «Партизани» – «Астана» 1:1;

16.09.2023 чемпионат Казахстана, «Астана» – «Тобол» 2:1.

«Астана» идет на третьем месте в национальном первенстве. В активе команды 43 очка, а отставание от лидирующего «Ордабасы» составляет шесть баллов. Отметим, лучшим бомбардиром команды является Дембо Дарбо – в его активе девять голов в 32 матчах. Лучший ассистент – Марин Томасов. На его счету четыре результативные передачи, отданные в 31 матче.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Астана»

Прежде чем делать прогноз на игру, вспомним, как команды играли друг с другом. «Динамо Загреб» и «Астана» провели четыре очные встречи, которые акончились победой хорватской команды. В ворота астанинцев было забито девять безответных мячей.

В предстоящей встрече все ясно – загребское «Динамо» должно выигрывать этот матч. В пользу команды говорят текущая форма и скиллы футболистов основного состава. Казахстанский же клуб выступает в данном случае аутсайдером.

Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу хорватской команды коэффициент в 1.27, ничья оценивается в 5.80, а победа казахстанского клуба в солидные 11.00.

Где смотреть матч Динамо – Астана

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥