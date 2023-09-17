Шериф — Рома: прогноз на матч 21 сентября 2023, Лига Европы УЕФА

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21 сентября в молдавском городе Тирасполь состоится матч 1 тура группового этапа Лиги Европы. «Шериф» на домашнем одноименном стадионе «Шериф» будет принимать «Рому». Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Если главный фаворит группы G на данный момент известен и это без сомнений итальянская «Рома», то кто сможет с ними конкурировать за самые высокие места это большой вопрос. Остальные команды примерно равны по классу, будь то чешская «Славия», швейцарский «Серветт» и молдавский «Шериф». Сможет ли скромная молдавская команда при поддержке родных трибун потягаться с именитой европейской командой, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1,5), ТБ (2,5).

Шериф

 

Молдавская команда в прошлом сезоне еврокубков принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, где в непростом квартете уверенно заняла 3 место в борьбе за эту позицию с кипрской «Омонией», которую дважды удалось обыграть и добыть 6 баллов. В остальных же 4 матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» заполучить очки не удалось. 

Третья позиция дала право молдавской команде попасть в плей-офф розыгрыша третьего по силе европейского турнира Лига Конференций. В матче 1/16 финала «Шериф» там встретился с сербским «Партизаном», которому в первой домашней встрече молдаване уступили (0:1), но в ответной гостевой встрече удалось нивелировать это отставание и победить (3:1), причем проигрывая по ходу встречи (0:1), удалось забить 3 мяча уже к 47 минуте игры и за счет этого пройти в 1/8 финала. Там уже не удалось показать своей лучшей игры в двухматчевом противостоянии с «Ниццей», которой проиграли с общим счетом (1:4).

«Шериф» в 2023 году совершил большое количество трансферов и в свои ряды заполучил следующих футболистов: Луваннор, Артундуага, Апостолакис, Пацло, Нга, Страйстари, Товар, Мбекели, Джибо. И еще было арендовано несколько игроков: Анкейе, Пайва, Вардар, Буено, Силич, Адемо.

Не обошлось и без потерь и из команды ушли: Атемвен, Янсане, Бекале, Коджоцари, Лопез, Эвангелоу, Раделжич, Гуедес, Кпозо и ряд футболистов были отданы в аренду.

В текущем розыгрыше первенства Молдовы тираспольская команда делит первую строчку сразу с двумя клубами и в активе имеет 12 баллов после 5 сыгранных туров. Всего же в их активе 4 побед, а поражение случилось в матче 4 тура с «Милсами», где в гостях они уступили им (0:2). «Шериф» в 5 встречах забили уже 13 голов и является самой результативной командой чемпионата, а лучшие бомбардиры клуба в Суперлиге Молдовы Талал и Энрике, забившие по 3 мяча.

А на групповом этапе Лиги Европы «Шериф» сыграет после того как они прошли 2 квалификационных раунда этого турнира, где сначала уверенно обыграли в двухматчевом противостоянии БАТЭ с общим счетом (7:3), а затем в непростых матчах с БАТЭ удалось забить на 1 гол больше чем оппонент и по сумме двух встреч победить (3:2).

«Шериф» после победы в прошлом сезоне Чемпионата Молдовы, где они завоевали трофей 8 год подряд, участвовал в этом году еще в отборе на групповой этап Лиги Чемпионов. Обыграв в одном из раундов «Фарул» (3:1), где все решилось в дополнительных таймах, в следующем молдаване совершили осечку в битве с «Маккаби Хайфа», где уже в доп. таймах уступили оппоненту с общим счетом по сумме двух встреч (2:4).

Результаты «Шерифа» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 16.09.23 «Шериф» — «Флорешты» 5:1;
  • 31.08.23 «Шериф» — «Клаксвик» 2:1;
  • 27.08.23 «Милсами» — «Шериф» 2:0;
  • 24.08.23 «Клаксвик» — «Шериф» 1:1;
  • 20.08.23 «Шериф» — Dacia Buiucani 5:0.

Интересные статические факты «Шерифа»:

  • Команда не побеждает в 2 последних встречах, это были как раз домашние встречи;
  • В 7 последних матчах в качестве хозяев были победы;
  • В 8 из 9 последних матчах тираспольцы не проигрывают;
  • В 2 последних встречах «Шерифа» забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах было забито стабильно 3 и более гола за игру;
  • В 7 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;
  • За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 2,5 гола за встречу.

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Рома

 

Итальянская команда в прошлом сезоне еврокубков принимала участие в Лиге Европы, это второй по силе европейский турнир. На групповом этапе римляне заняли 2 место в группе C, где лидирующую строчку уступили «Бетису», отстав от них на 6 баллов. А вот «Лудогорец» и ХИК остались за бортом этого турнира, хотя первый из них имел шансы перед последним туром на 2 место, но проиграл римлянам (1:3).

На первой же стадии плей-офф у итальянцев было непростое противостояние с «Зальцбургом», который они обыграли с общим счетом (2:1). В следующей стадии была виктория над испанским «Реал Сосьедад» (2:0), а потом над голландским «Фейенордом» (4:2) по сумме двух встреч. В полуфинале в архисложном противостоянии был пройден «Байер», где удалось забить в 2 встречах 1 гол, который стал победным по итогу. Ну а в финале турнира удачливее была испанская «Севилья», которая обыграла итальянцев в серии пенальти (4:1), после ничейного счета (1:1).

«Волки» в 2023 году неплохо усилились и смогли заполучить к себе в состав следующих футболистов: Лукаку из «Челси», Паредеса и Санчеша из ПСЖ, Ндика из «Айнтрахта Ф», Аюра из «Лиона». Арендованы были Кристенсен из «Лидса» и Азмун из «Байера».

А стан команды Жозе Моуриньо покинул следующие игроки: Ибанез, Клюверт, Волпато, Тахирович, перез, Рейонольдс, Матич, Миссори, Виллар, Провиденс, Корич, Бьянда и еще несколько игроков были отданы в аренду другим клубам.

Римляне в новом сезоне Серии А стартовали не лучшим образом и после 4 сыгранных туров идут на 12 строчке в таблице, имея 4 балла в активе. У команды забито уже 11 мячей, что является вторым показателем в Чемпионате Италии, но вот уже 6 пропущенных голов, что достаточно много относительно других оппонентов. В последнем сыгранном туре «волки» учинили разгром «Эмполи» (7:0), после 3 не совсе удачно проведенных туров чемпионата.

В групповой этап текущего розыгрыша второго по силе европейского турнира римская команда попала благодаря занято 6 строчке в прошлом сезоне Серии А, где в ярой конкуренции за эту позицию им удалось на 1 балл опередить туринский «Ювентус». До зоны Лиги Чемпионов по итогу команда отстала на 7 очков.

Результаты «Ромы» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 17.09.23 «Рома» — «Эмполи» 7:0;
  • 01.09.23 «Рома» — «Милан» 1:2;
  • 26.08.23 «Верона» — «Рома» 2:1;
  • 20.08.23 «Рома» — «Салернитана» 2:2;
  • 12.08.23 «Рома» — «Партизани» 2:1.

Интересные статические факты «Ромы»:

  • Команда проигрывает лишь в 3 из 10 последних матчах;
  • В последних 2 матчах в качестве гостей были поражения;
  • В 6 из 7 последних встречах римлян забивают обе команды;
  • В 8 последних играх было забито в каждой встрече по 3 и более мячей;
  • В среднем команда забивает 3 гола за матч в последних 3 встречах;
  • Команда отличается голом в 13 последних матчах.

Шериф – Рома: история личных встреч

 

В истории очных противостояний команд пока еще не было матчей, эта игра станет для них первой.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Шериф – Рома

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния римскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Шериф» — 7.80;
  • Ничья — 4.15;
  • Победа «Рома»— 1.51;
  • 1X — 2.62;
  • X2 — 1.08;
  • Ф1 (1,5) — 1.58;
  • Ф2 (-1) — 1.82;
  • ТБ (2,5) — 2.02;
  • ТМ (2,5) — 1.86;
  • ТБ (3) — 2.73;
  • ОЗ (да) — 2.03;
  • ОЗ (нет) — 1.73.

Молдавская команда довольно неплохо играет на своей домашней арене, где в 7 последних встречах одерживали победу. Тем более что матч предстоит с не самым грозным оппонентом, которого лихорадит в последних встречах и нет стабильности в результатах. Здесь можно заключить пари на Ф1 (1,5), за довольно неплохой коэффициент 1.58.

Оба соперника в своих последних встречах достаточно результативны и играют в атакующий футбол, поэтому в этой встрече жду от них открытый и голевой футбол. Можно сделать ставку на ТБ (2,5), тем более что на это событие дают шикарный коэффициент 2.02.

Где смотреть матч Шериф – Рома

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Шериф Молдова – Рома Италия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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