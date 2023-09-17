Дамак — Аль-Хилаль: прогноз на матч 21 сентября 2023, чемпионат Саудовской Аравии

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21 сентября, в четверг, «Дамак» на своем поле примет «Аль-Хилаль» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Абхе и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-2); Обе забьют — да.

Дамак

 

«Дамак» — один из аутсайдеров текущего чемпионата Саудовской Аравии: команда из Абхи занимает предпоследнее, семнадцатое, место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка после шести игр.

«Дамак» в этом сезоне еще не познал вкус побед — команда трижды сыграла вничью и столько же раз уступила.

При этом команда достаточно много для аутсайдера забивает — в шести турах ее футболисты настреляли восемь голов. А лучший бомбардир «Дамака» гамбиец Ассан Сисей, который большую часть карьеры провел в чемпионате Швейцарии и на один год заезжал в итальянский «Лечче».

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Аль-Хилаль

 

После шести туров «Аль-Хилаль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии: у команды в активе 16 очков.

Единственную потерю очков «Аль-Хилаль» неожиданно допустил во втором туре, сыграв дома вничью с «Аль-Фейхой» (1:1). В том матче гости вышли вперед благодаря голу экс-игрока московского «Спартака» Фэшн Сакала, но хозяева уже отыгрались на 20-й минуте. Однако одному из главных фаворитов чемпионата не хватило оставшегося времени, чтобы сломить сопротивление соперника.

Зато «Аль-Хилаль» выдал фееричный второй тайм в гостевой игре против действующего чемпиона страны «Аль-Иттихада». До 60-й минуты команда Жорже Жезуша уступала 1:3, но за одиннадцать минут сумела перевернуть ход неудачно складывающейся встречи и забить трижды подряд. Героем встречи стал серб Александар Митрович, офоришаий хет-трик.

В предыдущем туре за «Аль-Хилаль» наконец-то дебютировал Неймар. Бразилец вышел на замену на 64-й минуте в игре против «Аль-Рияда» и успел отметиться голевым пасом на экс-зенитовца Малкома.

При уже большом количестве звезд в команде лучшим бомбардиром «Аль-Хилаля» является один из лидеров сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари. 32-летний форвард забил уже шесть голов и на один точный опережает и Малкома, и Митровича.

Дамак — Аль-Хилаль: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок: победа «Дамака» оценивается в 12.36, ничья — в 7.29, а на успех гостей дается 1.16.

«Аль-Хилаль» должен спокойно забирать три очка, так что можно поставить на команду Неймара с форой – 2 за 1.72.

«Аль-Хилаль» почти в каждой игре пропускает, и, учитывая результативность «Дамака» можно предположить, что обе команды забьют — на такой исход дается коэффициент 2.07.

Где смотреть матч Дамак — Аль-Хилаль

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Дамак – Аль-Хилаль
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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