Где смотреть Дамак – Аль-Хилаль, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 21 сентября

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Дамак Футбол

В четверг, 21 сентября, сыграют Дамак и Аль-Хилаль в 7 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Дамак – Аль-Хилаль

  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Дамак: все новости

Аль-Хилаль: все новости

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости

Прогноз на матч Дамак – Аль-Хилаль

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