37 футболистов сыграли в старте «Челси» в АПЛ в 2023 году

В стартовом составе «Челси» в АПЛ за 2023 год сыграли 37 разных футболистов.

Журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на Opta Sports утверждает, что 37-м стал .

19-летний француз вышел с первой минуты на игру 5-го тура чемпионата Англии против « » (0:0). Ранее он попадал в старт только на матч Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1) 30 августа.

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