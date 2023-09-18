37 футболистов сыграли в старте «Челси» в АПЛ в 2023 году

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Лесли Угочукву Футбол

В стартовом составе «Челси» в АПЛ за 2023 год сыграли 37 разных футболистов.

Журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на Opta Sports утверждает, что 37-м стал Лесли Угочукву.

19-летний француз вышел с первой минуты на игру 5-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (0:0). Ранее он попадал в старт только на матч Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1) 30 августа.

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16 комментариев

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Nik Yeremich
обкатка будущих легенд Чемпионшипа проходит вполне успешно
+28
-4
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Фут.Боль
Может им Карпина тренером нанять?
+17
-1
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дитя лимита
это просто ужас какой-то! о какой стабильности и победах может идти речь, если команду так колбасит?! Боули просто убил, растоптал, сжег и уничтожил топ клуб
+16
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+15
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headmaster
Ну хоть бы написать, это рекорд или нет, и тому подобную информацию
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-2
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Direct free kick
Ответ headmaster
Ну хоть бы написать, это рекорд или нет, и тому подобную информацию
Пусть 38-м будет Нкунку
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Artem Piatkov
Текучка
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ALMANAC
В американском футболе примерно столько играют как раз)
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В менеджере за сезон столько молодежи не обкатывал, даже когда основа и куча запасных уезжали в сборные.
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Влад Безруков
Сначала подумал, что за 5 туров 37 человек в старте
Думал, что Пос совсем с ума сошёл
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llolishe
24 августа|Sports.ru
18:43 Почеттино сказал, что «Челси» нужны новые вратарь и игрок атаки.
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Ansu Fati
А они еще жалуются на нехватку игроков))
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космонавт на дереве
Фигня, за Анжи в сезоне рфпл 12/13 - 42 человека сыграли, и каждый побывал в страте, и это за 30 матчей
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Groznyi2024
Ответ Фут.Боль
Может им Карпина тренером нанять?
Мостового!
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Владимир Владимирович
Это ещё не предел. Вообще надо было всё таки Энрике взять в тренеры, лучше тики таку смотреть, чем Почеттиновскую бей беги, в Псж провалился, умудрившись ещё и в первый год Лигу1 продуть, и в Челси тоннель, нету здесь пиковых Кейна и Сона которые 3-4 года подряд тянули Тоттенхем в зону ЛЧ. хз я считаю ни тот тренер для Челси
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Его Величество Златан
тяжело сейчас болельщикам челси .... и ведь нет сдвига в лучшую сторону.
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