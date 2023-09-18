37 футболистов сыграли в старте «Челси» в АПЛ в 2023 году
В стартовом составе «Челси» в АПЛ за 2023 год сыграли 37 разных футболистов.
Журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на Opta Sports утверждает, что 37-м стал Лесли Угочукву.
19-летний француз вышел с первой минуты на игру 5-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (0:0). Ранее он попадал в старт только на матч Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1) 30 августа.
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