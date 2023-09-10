Катарский «Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 40 млн евро без учета бонусов.

Стороны достигли полного согласия по данному трансферу, как пишет журналист Жюльен Фромен.

30-летнему игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом.

выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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