Катарский «Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 40 млн евро без учета бонусов

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти деньги Футбол

Катарский «Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 40 млн евро без учета бонусов.

Стороны достигли полного согласия по данному трансферу, как пишет журналист Жюльен Фромен. 

30-летнему игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом. 

Марко Верратти выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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9 комментариев

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Maxximus
У парня с географией проблема? Он понимает, что Катар это не СА? 😂
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Nursultan Partaev
алло, Юве! берите в кредит эти 40 млн и заберите его(
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Правдоруб Денисов
Верратти еще спокойно мог поиграть в Италии за условную Рому.
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Bunyod Turgunov
Ответ Maxximus
У парня с географией проблема? Он понимает, что Катар это не СА? 😂
Он деньги считать умеет. Поэтому едет в Катар
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Montenegro Serbian
Ответ Maxximus
У парня с географией проблема? Он понимает, что Катар это не СА? 😂
А ему не пофиг ли что за страна, если ему в личку нормально так бабла положат?)
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Случайно заскочил
Ответ Maxximus
У парня с географией проблема? Он понимает, что Катар это не СА? 😂
С географией может и проблемы, но зато у него с математикой всё хорошо
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Nursultan Partaev
Ответ AnMe
Игрок крутой, но хрустальный. Намучаются с ним. Если бы было как в Челси и МанСити с деньгами, то можно было взять. При нынешних проблемах Юве, думаю, минусов будет больше.
получше Погба будет
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