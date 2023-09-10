Дембеле о переходе в «ПСЖ»: «Дела идут прекрасно, у нас очень хороший тренер. Рад вернуться во Францию»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле объяснил свое решение перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Я говорил с Луисом Энрике и с президентом Нассером Аль-Хелайфи. Они рассказали мне о своем проекте.

Я рад вернуться во Францию, дела в «ПСЖ» идут прекрасно. У нас очень хороший тренер. Мне понравилась речь, с которой выступил Нассер Аль-Хелайфи.

Точность? Я должен ее улучшить. Например, в сборной Франции большая конкуренция. Мне нужно все перевернуть и начать забивать голы», – сказал вингер «ПСЖ» в интервью Téléfoot.

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3 комментария

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JENNINGS
Дела идут хорошо, зарплата капает, медицинский персонал - хороший, сёстры - красотки, добавил Дембеле
+4
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+4
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Александр Зубков
Дембеле неизбежне.
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Фут.Боль
Как-будто робот интервью давал.
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