Сперцян сказал, что отец запретил ему купить BMW с рук: «Дядя предложил посмотреть Genesis, сказал – молодежный, тебе понравится. На такси очень дорого – база за городом»

Эдуард Сперцян рассказал, как отец отговорил его от покупки BMW.

– Ты довольно скромный парень. Мы тебя видели на машине – ты ездишь на обычном Genesis (модель бизнес-класса у Hyundai – Sports.ru). Обычно футболист твоего возраста, уровня любит BMW, Mercedes и так далее. Почему Genesis?

– Хорошая машина (смеется).

Часто ездил на базу с кем-то, так получилось, что они уехали и мне не с кем было ездить. У меня не было машины, а как-то надо до базы добираться.

Когда есть своя машина, ты намного спокойнее. Когда захотел – встал, поехал. Захотел – после тренировки еще остался, поработал, восстановился, поехал. А если с кем-то – кто-то уже переоделся, тебе надо с ним же уехать, потом что ты будешь делать? На такси? Каждый день дорого очень, база за городом.

И я думал, куда вложиться. На квартиру никак не мог [набрать], решил взять просто машину.

Я, конечно, хотел изначально BMW, но отец мне сказал: нет. И как раз у дяди есть Genesis, он сказал: посмотри, есть такой Genesis новый, молодежный, тебе понравится. Я пошел, мне понравилось, я взял.

– То есть тебе папа запретил BMW купить?

– Да (улыбается). Просто эта машина была не из салона, а он запретил покупать машину у кого-то. Сказал, что либо это должен быть знакомый и ты знаешь, как он ездил, либо салон, – сказал полузащитник « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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