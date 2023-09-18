Сперцян сказал, что отец запретил ему купить BMW с рук: «Дядя предложил посмотреть Genesis, сказал – молодежный, тебе понравится. На такси очень дорого – база за городом»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Нобель Арустамян Эдуард Сперцян автомобили Футбол

Эдуард Сперцян рассказал, как отец отговорил его от покупки BMW.

– Ты довольно скромный парень. Мы тебя видели на машине – ты ездишь на обычном Genesis (модель бизнес-класса у Hyundai – Sports.ru). Обычно футболист твоего возраста, уровня любит BMW, Mercedes и так далее. Почему Genesis?

– Хорошая машина (смеется).

Часто ездил на базу с кем-то, так получилось, что они уехали и мне не с кем было ездить. У меня не было машины, а как-то надо до базы добираться.

Когда есть своя машина, ты намного спокойнее. Когда захотел – встал, поехал. Захотел – после тренировки еще остался, поработал, восстановился, поехал. А если с кем-то – кто-то уже переоделся, тебе надо с ним же уехать, потом что ты будешь делать? На такси? Каждый день дорого очень, база за городом.

И я думал, куда вложиться. На квартиру никак не мог [набрать], решил взять просто машину.

Я, конечно, хотел изначально BMW, но отец мне сказал: нет. И как раз у дяди есть Genesis, он сказал: посмотри, есть такой Genesis новый, молодежный, тебе понравится. Я пошел, мне понравилось, я взял.

– То есть тебе папа запретил BMW купить?

– Да (улыбается). Просто эта машина была не из салона, а он запретил покупать машину у кого-то. Сказал, что либо это должен быть знакомый и ты знаешь, как он ездил, либо салон, – сказал полузащитник «Краснодара» в интервью Нобелю Арустамяну.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Кто
Обычный Genesis! 😃 отнюдь не дешевая машина, этакий Лексус для Хьюндай!
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Очень здравый папа у Эдуарда. Всё правильно воспитывает и помогает по жизни
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА1960
Такси дорого, а отвалить сразу несколько миллионов за Генезис - не дорого)) армянские экономисты)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Иванов
Разговор писал какой-то безграмотный.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Я не хочу, чтобы мой сын стал бмв-шником, добавил отец
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Ответ Ivas715
БМВ может, но папа запретил. А квартиру видимо либо не какую-то двушку в панельке хочет, либо вообще в Краснодаре вкладываться не хочет)
Запретил потому что б/у хотел купить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
правильный отец.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivas715
Ответ Рома Политов
Странно, он получает явно больше 1-2 миллионов в месяц и не может себе позволить новый бмв?
БМВ может, но папа запретил. А квартиру видимо либо не какую-то двушку в панельке хочет, либо вообще в Краснодаре вкладываться не хочет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ Рома Политов
Странно, он получает явно больше 1-2 миллионов в месяц и не может себе позволить новый бмв?
И квартиру не может..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Доктор Кто
Обычный Genesis! 😃 отнюдь не дешевая машина, этакий Лексус для Хьюндай!
по сравнению с немцами из салона цена на Genesis достаточно дипломатичная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ ЦСКА1960
Такси дорого, а отвалить сразу несколько миллионов за Генезис - не дорого)) армянские экономисты)
Ну цены на такси сейчас тоже сильно выросли. Тем более за городом база.Даже если через день ездить туда-сюда, то за пару-тройку лет набежит очень приличная сумма сопоставимая со стоимостью авто) Не Генезис, конечно, но все же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Кто
Ответ <~Inter~>
по сравнению с немцами из салона цена на Genesis достаточно дипломатичная
У корейцев всегда было это правило соотношение - цена - качество! А то, что дешевле немцев это очевидно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Charles Foster Kane
Что в хорошего, в том, что 23-летний мужик не может потратить месячную зарплату на автомобиль который он хочет, без папиного одобрения?
В том, что таких ребят очень легко кинуть, так как у них нет времени для оценки каждого продавца и его машины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
"eздиешь на обычном Genesis" - так к слову, новый минимум лимонов 5 стоит, а внедорожник все 10. вполне с бэхами можно сравнить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kbakha
Обычный Генезис. Мда, потом говорят, что футболеры не зажрались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Б/у БМВ тоже б/у БМВ - рознь.
И генезис - не молодежный авто.
Лучше бы взял б/у баварца, но не на коленях, а достаточно свежего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Это из той оперы: квартиру арендовать дорого,выложил 20 лямов и купил свою.
Если есть возможность,то почему нет
Молодчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Папа сказал, ездий как все простые люди, на автобусе. Спецрян купил себе автобус
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Странно, он получает явно больше 1-2 миллионов в месяц и не может себе позволить новый бмв?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий