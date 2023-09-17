Гендиректор «Спартака» о шансах на титул: «Команда очень сильная по составу. Но надо бороться в каждом матче»
Генеральный директор «Спартака» дал комментарий насчет шансов на чемпионство.
«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная.
Но это футбол – надо бороться в каждом матче. А дальше уже смотреть», – сказал Олег Малышев.
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братишка, да ты угараешь.
Сильнейший тренер и сильнейшие игроки в РПЛ!
,,Это правда потому, что мы все так говорим"- сидя на ветках говорили они.
Там в очереди перед Спартаком ещё есть Краснодар с Динамо !
Чуть не забыл !
Ещё неожиданно в гонку включился Зенит .
Ежегодная такая неожиданность )))
Все уж устали от моих бу-бу-бу унылых и серьёзных , что у Зенита нет и не может быть соперника в этом году !
Опять )))