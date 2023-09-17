Гендиректор «Спартака» о шансах на титул: «Команда очень сильная по составу. Но надо бороться в каждом матче»

Генеральный директор «Спартака» дал комментарий насчет шансов на чемпионство.

«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная.

Но это футбол – надо бороться в каждом матче. А дальше уже смотреть», – сказал .

«Спартак» победил впервые за 5 матчей в РПЛ и до 5 очков сократил отставание от «Краснодара»

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