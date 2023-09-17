Гендиректор «Спартака» о шансах на титул: «Команда очень сильная по составу. Но надо бороться в каждом матче»

Теги Спартак премьер-лига Россия Советский спорт Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» дал комментарий насчет шансов на чемпионство.

«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная.

Но это футбол – надо бороться в каждом матче. А дальше уже смотреть», – сказал Олег Малышев.

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16 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Так и запишем стадия надежды на чемпионство, ещё не прошла, аха значит первый этап не пройден.
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Циник Петербургский
Главное - починить игру, которая сломалась после желтой карточки, показанной одному игроку на 10-й минуте матча...
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Циник Петербургский
Ответ Николай Кошкин
Все никак не оправятся ?
Ну, так Абаскаль еще после прошлого тура на ту карточку жаловался ;) Значит, да.
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Кирилл.С-Пб
Каждый год одно и то же 🤦🤣🐽
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Промах Мораты
Никаких
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Данко Лазович
Ответ OldRedWhite
Глупости говорите ! Там в очереди перед Спартаком ещё есть Краснодар с Динамо ! Чуть не забыл ! Ещё неожиданно в гонку включился Зенит . Ежегодная такая неожиданность )))
неожиданно?)))
братишка, да ты угараешь.
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Этот Райола хочет денег
Не нужно быть гендиром, чтобы также ответить. Это как ответ на вопрос, можно ли современному человеку встретить динозавра?- 50 на 50! Или да, или нет...
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Олег Сагайдачный
После первого круга амбиции убавятся. 100%.😅
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artem saribekyan
Вот где рождается Спартаковская болезнь! В руководстве тоже сидят абаскали!
Сильнейший тренер и сильнейшие игроки в РПЛ!
,,Это правда потому, что мы все так говорим"- сидя на ветках говорили они.
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Данко Лазович
Надо играть в футбол, для начала. Игроки же хорошие есть, какого ... мы видим это?
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Николай Кошкин
Ответ Циник Петербургский
Главное - починить игру, которая сломалась после желтой карточки, показанной одному игроку на 10-й минуте матча...
Все никак не оправятся ?
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suka1989
Ответ Циник Петербургский
Главное - починить игру, которая сломалась после желтой карточки, показанной одному игроку на 10-й минуте матча...
Все старые шутки жуешь ?
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OldRedWhite
Ответ suka1989
Все старые шутки жуешь ?
Он уже оправился и не один раз )))
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OldRedWhite
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Так и запишем стадия надежды на чемпионство, ещё не прошла, аха значит первый этап не пройден.
Глупости говорите !
Там в очереди перед Спартаком ещё есть Краснодар с Динамо !
Чуть не забыл !
Ещё неожиданно в гонку включился Зенит .
Ежегодная такая неожиданность )))
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OldRedWhite
Ответ Данко Лазович
неожиданно?))) братишка, да ты угараешь.
А как иначе ? )))
Все уж устали от моих бу-бу-бу унылых и серьёзных , что у Зенита нет и не может быть соперника в этом году !
Опять )))
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