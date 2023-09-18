Тренер «Оренбурга» Деограсия о 2:0 с «Локо»: «У нас есть хорошие игроки, умеющие бить из‑за штрафной. Для меня каждая игра как финал»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия оценил победу «Оренбурга» над «Локомотивом» (2:0) в Мир РПЛ.

— Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит плоды.

У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этими возможностями.

— Вы так радуетесь голам. Для вас это особенный момент в карьере?

— Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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2 комментария

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Shuller18
Как же сразу проявилась разница между тренером и физруком Ярошиком
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alexsem69
Оренбург преобразился. хорошо играют
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