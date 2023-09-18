Директор «Оренбурга» о натурализации аргентинцев: «Останутся после зимы – будем работать. Но они могут уйти»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев лимит на легионеров натурализация Лукас Вера Брайан Мансилья Сесар Флорентин Матиас Перес II Футбол

Дмитрий Андреев оценил вероятность натурализации аргентинских игроков «Оренбурга».

Речь идет о Лукасе ВереБрайане Мансилье, Сесаре Флорентине и Матиасе Пересе.

«Если они после зимы останутся, будем работать. Если не останутся, это уже не наша проблема.

Смысл сейчас что-то активировать, если они могут уйти зимой. Это реально – они могут уйти», – сказал спортивный директор «Оренбурга».

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7 комментариев

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Сергей48
Да Оренбургскую зиму, не каждый аргентинец перенесёт?
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Евгений Квасников
вера точно уйдёт.
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Дмитрий Агалаков
Я хоть и поддерживаю Оренбург, но не хочу, чтобы аргентинцев или кого-либо ещё пачками натурализовывали. Местным пацанам вообще нереально будет пробиться в первую команду. И талантливые парни, например, Капустянский, будут играть максимум в пердиве, не видя перспектив пробиться в основу.
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Abu Ibrahim
Для чего их натурализовывать? Чтоб против сборной Египта вызывать не 48 а 55 игроков ?
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Николай Овечкин
Найти бы этого дурака, который первым придумал вопрос про натурализацию всех и вся спрашивать….
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лоцман
Натурализацию запретить срочно.
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