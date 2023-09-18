Директор «Оренбурга» о натурализации аргентинцев: «Останутся после зимы – будем работать. Но они могут уйти»
Дмитрий Андреев оценил вероятность натурализации аргентинских игроков «Оренбурга».
Речь идет о Лукасе Вере, Брайане Мансилье, Сесаре Флорентине и Матиасе Пересе.
«Если они после зимы останутся, будем работать. Если не останутся, это уже не наша проблема.
Смысл сейчас что-то активировать, если они могут уйти зимой. Это реально – они могут уйти», – сказал спортивный директор «Оренбурга».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
7 комментариев