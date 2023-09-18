Директор «Оренбурга» о натурализации аргентинцев: «Останутся после зимы – будем работать. Но они могут уйти»

Дмитрий Андреев оценил вероятность натурализации аргентинских игроков «Оренбурга».

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«Если они после зимы останутся, будем работать. Если не останутся, это уже не наша проблема.

Смысл сейчас что-то активировать, если они могут уйти зимой. Это реально – они могут уйти», – сказал спортивный директор « ».

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