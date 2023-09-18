Хоселу о 2:1 с «Сосьедадом»: «Соперник пытался доминировать, «Реалу» пришлось исправляться, рано пропустив. Вальверде – просто зверь, он носится по полю и словно вообще не устает»
Хоселу подвел итоги матча против «Реал Сосьедад».
В 5-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Сосьедад» со счетом 2:1, уступая после первого тайма. Хоселу забил победный гол, отличившись результативным действием в третьем матче за «Реал» подряд.
«Очень сложный и трудозатратный матч. «Сосьедад» пытается доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано. Но таков «Бернабеу» и наши болельщики, мы смогли все изменить.
Мы делаем все понемногу. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться.
Очень рад [забить]. Мои голы помогают команде побеждать, и это делает меня счастливым. Рад, что могу вносить свой вклад. Я стараюсь во взаимодействовать с обороной соперника и использовать те возможности, которые у меня есть, как и сегодня.
Мы очень хорошо поработали, чтобы у нас возникали моменты, у нас были шансы вырваться вперед. У нас длинная скамейка запасных. Всем нам, 25 игрокам, важно воспользоваться своими минутами.
[Феде Вальверде] – просто зверь, настоящее животное. Вы видите, как он носится по полю и, кажется, вообще не устает», – сказал нападающий «Реала».
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такая схема по мне оптимальная. С уважением к Модричу и Кроссу они неплохо усилят при замене, нужно дать дорогу молодым. Для них это доп. мотивация.