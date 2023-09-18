Хоселу о 2:1 с «Сосьедадом»: «Соперник пытался доминировать, «Реалу» пришлось исправляться, рано пропустив. Вальверде – просто зверь, он носится по полю и словно вообще не устает»

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Сантьяго Бернабеу Хоселу Федерико Вальверде Футбол

Хоселу подвел итоги матча против «Реал Сосьедад».

В 5-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Сосьедад» со счетом 2:1, уступая после первого тайма. Хоселу забил победный гол, отличившись результативным действием в третьем матче за «Реал» подряд.

«Очень сложный и трудозатратный матч. «Сосьедад» пытается доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано. Но таков «Бернабеу» и наши болельщики, мы смогли все изменить.

Мы делаем все понемногу. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться.

Очень рад [забить]. Мои голы помогают команде побеждать, и это делает меня счастливым. Рад, что могу вносить свой вклад. Я стараюсь во взаимодействовать с обороной соперника и использовать те возможности, которые у меня есть, как и сегодня.

Мы очень хорошо поработали, чтобы у нас возникали моменты, у нас были шансы вырваться вперед. У нас длинная скамейка запасных. Всем нам, 25 игрокам, важно воспользоваться своими минутами.

[Феде Вальверде] – просто зверь, настоящее животное. Вы видите, как он носится по полю и, кажется, вообще не устает», – сказал нападающий «Реала».

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8 комментариев

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corazón blanco
Ответ VuNePonimaete
У уругвайской машины наверно самый мощный удар в современном футболе
Да еще и к тому же два сердца у это парня. Бриллиант из Пеньяроля купленный за смешные деньги. Будущий капитан и легенда клуба.
+9
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VuNePonimaete
У уругвайской машины наверно самый мощный удар в современном футболе
+6
0
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Роман
Отличная игра кто матч смотрел.
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LinkLin
Не Хоселу, а 33х летний Хоселу.
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Саша Петров
Хоселу базу выдает в очередной раз. А Валя, как всегда катается по полю на велосипеде и поливает из своей пушки.
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Владимир Галанцев
Феде - это мотор команды, в связке с Джудом в центре- это сила. По мне идеальная схема 4-3-3 защита 2 центральных Миллитао и Алаба слева Менди справа Карвахаль, в центре оттянутый опорник тчуамени далее Вальверде и Беллингем и наконечник слева Винисиус центр Хоселу справа Родриго.

такая схема по мне оптимальная. С уважением к Модричу и Кроссу они неплохо усилят при замене, нужно дать дорогу молодым. Для них это доп. мотивация.
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Владимир Галанцев
Ответ VuNePonimaete
У уругвайской машины наверно самый мощный удар в современном футболе
💯💯💯💯💯💯💯🔥💥💥💥💪💪💪💪
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Владимир Галанцев
Ответ corazón blanco
Да еще и к тому же два сердца у это парня. Бриллиант из Пеньяроля купленный за смешные деньги. Будущий капитан и легенда клуба.
Возможно ты прав, но я думаю Винисиус будущая легенда и капитан. С уважением к твоему мнению.
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