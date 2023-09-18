Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась 4-матчевая голевая серия в «Реале»
Джуд Беллингем не сумел превзойти Криштиану Роналду по голам в первых матчах.
До сегодняшнего дня полузащитник забил во всех четырех играх в чемпионате Испании за «Реал». Так начать карьеру в составе мадридцев удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.
В 5-м туре Ла Лиги англичанин не смог поразить ворота «Реал Сосьедад» (2:1).
Подробно со статистикой Беллингема, набравшего 6 (5+1) очков за 5 игр в новой команде, можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Здоровья ему и без травм !