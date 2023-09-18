Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась 4-матчевая голевая серия в «Реале»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига рекорды Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем не сумел превзойти Криштиану Роналду по голам в первых матчах.

До сегодняшнего дня полузащитник забил во всех четырех играх в чемпионате Испании за «Реал». Так начать карьеру в составе мадридцев удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.

В 5-м туре Ла Лиги англичанин не смог поразить ворота «Реал Сосьедад» (2:1).

Подробно со статистикой Беллингема, набравшего 6 (5+1) очков за 5 игр в новой команде, можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Стахович
Футбольного интеллекта и техники у парня конечно как у всей полузащиты барсы вместе взятой
+37
-8
+29
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Kari San
Сравниться с таким игроком, как Роналду это уже история... Нечего страшного, главное темп не потерял
+26
-1
+25
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jqzn88xn6n
Был очень близок)
+16
0
+16
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VuNePonimaete
Ответ Стахович
Футбольного интеллекта и техники у парня конечно как у всей полузащиты барсы вместе взятой
Тем временем, согласно трансфермаркету Джуд дороже Гави лишь на 30 лямов 🤣
+7
-2
+5
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Оливер Кан удаляет Роберту
А мог и побить, головой хорошо бил, но вратарь С-С вытащил.
+6
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corazón blanco
А был ведь отличный шанс в концовке матча, но Ремиро сыграл здорово. Тем не менее матч провел на высоком уровне, бизон.
+2
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VuNePonimaete
Ответ Экспертное мнение
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По старинке Барселона только в Лигу Европы может вылететь
+5
-3
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Стахович
Ответ Экспертное мнение
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Весенний 0:4 забыл уже что-ли?)
+3
-1
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Роман
Для полузащитника отличное начало.
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madaev
Чертов Ремиро
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Renat Zagidullin
Если будет решать в главных матчах, то сколько забьет не важно. Главное чтобы не терялся в главных матчах.
Здоровья ему и без травм !
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Nik Yeremich
Беллингем не играет в нападении, из глубины сложнее создавать моменты, так что в другой раз
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Jon Snow
Почему Родриго продолжает выходить в старте, а Браим сидит на банке?
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VuNePonimaete
Ответ Стахович
Весенний 0:4 забыл уже что-ли?)
Это другое, кудах тудах кудах тахтах
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