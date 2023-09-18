Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась 4-матчевая голевая серия в «Реале»

Джуд Беллингем не сумел превзойти Криштиану Роналду по голам в первых матчах.

До сегодняшнего дня полузащитник забил во всех четырех играх в чемпионате Испании за «Реал». Так начать карьеру в составе мадридцев удавалось только в 2009-м и Пепильо в 1960-м.

В 5-м туре англичанин не смог поразить ворота « » (2:1).

Подробно со статистикой , набравшего 6 (5+1) очков за 5 игр в новой команде, можно ознакомиться здесь.

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