У 33-летнего Хоселу 2 гола и ассист в 3 последних матчах за «Реал»

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Хоселу Футбол

Хоселу забил за «Реал» во втором матче подряд.

В матче 5-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» Хоселу отметился голом на 60-й минуте и вывел мадридцев вперед. На 62-й минуте вместо него на поле вышел Эдуардо Камавинга.

33-летний форвард отличился результативными действиями в каждом из трех последних матчей за «Реал», забив два гола и отдав голевую передачу.

Подробная статистика Хоселу доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1 второй тайм).

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24 комментария

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corazón blanco
Ответ rigobersong
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А чем судья помог, тем, что отменил взятие ворот, которое было забито из офсайда, так как мяч коснулся спину Ойрасабля? Риго, ты же позиционируешь себя, как борца за справедливость и правдоруба или в матчах с Мадридом эта функция автоматически перестает работать?
+34
-2
+32
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corazón blanco
Хоселу - конечно далеко не Карим, но пока смотрится весьма не плохо, да и кто ожидал от него больше? Два момента сегодня было, один попал в перекладину, второй здорово завершил головой. В целом пока Хоселу оставляет позитивное впечатление о себе.
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psixyec
Хоселу > распиаренные бегунки из академии БЧК Гиви, Пэдри, Фатхи и прочие Яхмали...
+28
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Маулен Габбасов
Ответ инна витенберг
надо разбираться в футболе эти ребята воспитанники Барселоны а не наёмники в команде легионеров
Хоселу воспитаник Реала. А Педри Барса купила
+13
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Aleksey Sandakov
Ответ инна витенберг
они все испанцы
А Хоселу кто, нигериец?
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milky way
Хоселу очень даже хорош. В штрафной справляется, не травматичен, з/п меньше всех в команде; да, не супер-форвард, но свои 10-15 за сезон забъёт.
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ts_vlad
Ответ corazón blanco
А чем судья помог, тем, что отменил взятие ворот, которое было забито из офсайда, так как мяч коснулся спину Ойрасабля? Риго, ты же позиционируешь себя, как борца за справедливость и правдоруба или в матчах с Мадридом эта функция автоматически перестает работать?
Он позиционирует себя как набрасывателя на Мадрид, ты о чем?
+7
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Александр Андреев
Ответ Manu Maks
Игру не смотрю, что так был плох что не смотря на гол заменили? Или физики не хватает?
Лига чемпионов через пару дней, а в атаке играть не кому. Поэтому и дают отдыхать
+5
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Wild91688
Ответ corazón blanco
А чем судья помог, тем, что отменил взятие ворот, которое было забито из офсайда, так как мяч коснулся спину Ойрасабля? Риго, ты же позиционируешь себя, как борца за справедливость и правдоруба или в матчах с Мадридом эта функция автоматически перестает работать?
Чего,Риго тот еще лицемер
+5
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Peter Parker
Гол со стороны казался таким легким, будто на тренировке.
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xDe xDe
Ответ Peter Parker
Гол со стороны казался таким легким, будто на тренировке.
Конечно, Хоселу ведь буквально забыли в штрафной, он пробивал без сопротивления. Подачу Фран дал отличную, мягкую - Хоселу нужно было всего лишь выполнить свою основную функцию форварда-столба, что он успешно и сделал.
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belikovda.90
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Пока все победы натужные Везение скоро закончится
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Nik Yeremich
это на багаже Карима?)
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s_kapa
Хоселу вероятно некоторую пользу принесёт, но уж больно нехитрый, прямолинейный игрок для такого клуба как Мадрид
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Надоело париться в бане
Ответ Маулен Габбасов
Хоселу воспитаник Реала. А Педри Барса купила
Хоселу - воспитанник Сельты. И купил его Реал в Кастилью в более позднем возрасте, чем Барса купила Педри (ему было уже 18). Заврались сливочные
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Yoursistersboyfriend
красава!
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Begench Berdimuradov
Спокойной ночи в7.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ corazón blanco
А чем судья помог, тем, что отменил взятие ворот, которое было забито из офсайда, так как мяч коснулся спину Ойрасабля? Риго, ты же позиционируешь себя, как борца за справедливость и правдоруба или в матчах с Мадридом эта функция автоматически перестает работать?
никак он себя не позиционирует! недалекий чел с кучей проблем и завышенным чсв, ещё и от того, что конструктивный спор не может вести, людей блокирует... позор!
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