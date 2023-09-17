У 33-летнего Хоселу 2 гола и ассист в 3 последних матчах за «Реал»

Хоселу забил за «Реал» во втором матче подряд.

В матче 5-го тура против « » отметился голом на 60-й минуте и вывел мадридцев вперед. На 62-й минуте вместо него на поле вышел Эдуардо Камавинга.

33-летний форвард отличился результативными действиями в каждом из трех последних матчей за «Реал», забив два гола и отдав голевую передачу.

Подробная статистика Хоселу доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1 второй тайм).

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