Гол Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда Ойарсабаля. Испанец пригнулся, мяч коснулся его, возможно

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Микель Ойарсабаль Такефуса Кубо Футбол

Гол Такефусы Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.

Мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги.

На 10-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Сосьедада» Такефуса Кубо увеличил преимущество гостей, пробив из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Однако затем арбитр Сесар Сото Градо отменил гол. Микель Ойарсабаль, который находился в офсайде и пригнулся, возможно, коснулся мяча перед тем, как тот попал в сетку.

Отметим, что Кубо перешел в «Реал Сосьедад» в 2022 году из мадридского «Реала».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).

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19 комментариев

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xDe xDe
Так и было же касание. Мяч по спине Ойярсабаля проехал, на одном из повторов это хорошо видно. Заголовок с целью набросить?)
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-11
+13
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benjamin92
Значит, во втором тайме ждём пенальти в ворота Сосьедада и победный гол мадридцев на 16 добавленной минуте из 5
+8
-5
+3
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Makar Tert
Ответ xDe xDe
Так и было же касание. Мяч по спине Ойярсабаля проехал, на одном из повторов это хорошо видно. Заголовок с целью набросить?)
так даже если бы не было касания, то гол должен был бы быть отменён. Он увернулся от мяча тем самым загородив обзор вратарю
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+3
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corazón blanco
Гол отменили справедливо, коснулся мяч спины игрока Сосьедада который находился в офсайде. Но каков же Кубо красавец, как прибавил у Иманьоля, став лидером команды. Чертовски хорош японец. Не боится брать игру на себя, все позвонки уже пересчитал Франу Гарсии на фланге.
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JENNINGS
Оярсабаль мешал Кепе плюс мяч после удара Кубо коснулся Микела, который все равно находился в оффсайде.
Гол отменён верно!
К чему вообще тут могут быть вопросы?
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xDe xDe
Ответ Makar Tert
так даже если бы не было касания, то гол должен был бы быть отменён. Он увернулся от мяча тем самым загородив обзор вратарю
Если бы мяч Ойярсабаля не касался, тогда у хейтоты был бы повод ныть о "спорном решении". Касание было, мяч немного изменил траекторию, это видно. Отмена гола бесспорная.
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Wild91688
Только слепые ЛГБТ из Каталонии твердят что отменили чистый гол
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ARIGAMI ARIGAMI
Неповезло
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Нефанатик
Кубо насиловал Реал весь первый тайм, а пол конец тайма прокинул в домик Кроосу.
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Мукунку хороший
Тафекуса в первом тайме был хорош
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Nacho13
Ответ Makar Tert
тогда давайте вспомним игру в гандбол барсы в матче с Челси
Я согласен с тобой относительно отмены гола. Игрок в любом случае мешал вратарю. Гол должен быть отменён в таком случае.
Согласен и по матчу с Челси. В том матче 2 пенальти точно судья должен был давать в ворота Вальдеса. Но есть 3 важных нюанса, о которых все забывают. Первый - это несправедливое удаление Абидаля тем же судьёй. Второй - первый неназначенный пеналь был ещё при счёте 0-0. Третий, пенальти это ещё не гол, и вот иллюстрация:
Полуфинал ЛЧ 2012. Снова Барселона против Челси. Счёт 2-0 в пользу Барсы. Судья ставит пенальти. Если Месси забивает, то суммарный счёт становится 3-1 и Барса наверняка выходит в финал. Но Месси не забил, и чуть позже Барса вылетела.
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STB
Ответ Нефанатик
Кубо насиловал Реал весь первый тайм, а пол конец тайма прокинул в домик Кроосу.
а на табло это как отразилось то? или это из разряда "Мудрик размотал Милнера"? Кубо пусть мотает сколько хочет, только вот играют 11х11, а не один на один
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