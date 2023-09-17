Гол Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда Ойарсабаля. Испанец пригнулся, мяч коснулся его, возможно
Гол Такефусы Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.
Мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги.
На 10-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Сосьедада» Такефуса Кубо увеличил преимущество гостей, пробив из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Однако затем арбитр Сесар Сото Градо отменил гол. Микель Ойарсабаль, который находился в офсайде и пригнулся, возможно, коснулся мяча перед тем, как тот попал в сетку.
Отметим, что Кубо перешел в «Реал Сосьедад» в 2022 году из мадридского «Реала».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).
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Гол отменён верно!
К чему вообще тут могут быть вопросы?
Согласен и по матчу с Челси. В том матче 2 пенальти точно судья должен был давать в ворота Вальдеса. Но есть 3 важных нюанса, о которых все забывают. Первый - это несправедливое удаление Абидаля тем же судьёй. Второй - первый неназначенный пеналь был ещё при счёте 0-0. Третий, пенальти это ещё не гол, и вот иллюстрация:
Полуфинал ЛЧ 2012. Снова Барселона против Челси. Счёт 2-0 в пользу Барсы. Судья ставит пенальти. Если Месси забивает, то суммарный счёт становится 3-1 и Барса наверняка выходит в финал. Но Месси не забил, и чуть позже Барса вылетела.