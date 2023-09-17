Гол Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда Ойарсабаля. Испанец пригнулся, мяч коснулся его, возможно

Гол Такефусы Кубо в ворота «Реала» отменен из-за офсайда.

Мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад» в 5-м туре .

На 10-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Сосьедада» увеличил преимущество гостей, пробив из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Однако затем арбитр Сесар Сото Градо отменил гол. , который находился в офсайде и пригнулся, возможно, коснулся мяча перед тем, как тот попал в сетку.

Отметим, что Кубо перешел в « » в 2022 году из мадридского «Реала».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).

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