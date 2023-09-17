Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал, счет должен быть крупнее»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Футбол

Микель Артета рад первой выездной победе «Арсенала» над «Эвертоном» с 2017-го.

«Мы давно здесь не выигрывали. Мы провели отличный матч, не сделали сопернику никаких подарков. Мы доминировали и создали много моментов. Счет, пожалуй, должен быть более крупным.

Мне действительно понравилась игра. После матча с «Манчестер Юнайтед» на моем лице читалось облегчение, сейчас же – наслаждение.

11 наших футболистов сыграли очень хорошо. У нас хватало моментов, мы играли терпеливо, и Троссард забил невероятный гол, принеся нам победу», – сказал главный тренер «Арсенала».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ощущение что Артета не так часто использует слово доминация. Но переводят обязательно с этим словом, чтоб повеселее было на спортсе)).
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
valek 211
Шон Дайч только и умеет ставить автобус,это ещё повезло что один,залетел
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Pronin
Доминатор❤️
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Арсенал зреет на глазах
Как нейтральный болельщик радуюсь возвращению доминаторов в топы
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Coodesnik
Ответ Axmat Cecenov
Хави и Артета, говорят каждый матч про доминирования.
очень много тренеров говорят это слово. у них это обычное дело. но у нас делают так,что как будто это говорит только Артета и Хави
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zagashtok
Ответ Виталий Ан
Ощущение что Артета не так часто использует слово доминация. Но переводят обязательно с этим словом, чтоб повеселее было на спортсе)).
We dominated the game and created numerous chances.
В оригинале так написанно. Просто ему надо чуть свой английский разнообразить)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shokhagunner
реализация очень низкая и настораживает
виейра не уровень
до нкетии мяч не доходит
сака с мю был сам не свой
хаверца нужно исправить
зину обыгрывают все, комуто нужно всегда выбрасываться ему на помощь
в общем работы оч много еще нужно проделать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Фалимонов
Браво, Микель. 5 из 5 использований слова «Доминировал» в этом сезоне!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
очумелый
Крот помогал как мог,поставил на ирисок,факт..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Foma T
Игра Шон дайча и Эвертона это антифутбол. Неужели нет норм тренера с континента? Бормут, у которого состав не лучше, сегодня очень приятно смотрелся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
batterbin
Ответ Трент 66
на 1 гол наиграли не больше.
Был и бы 2й гол, вернее первый, если бы ВАР вмешался. А так да, сыграли не результативно, но этого хватило. Идём дальше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Арсенал и правда доминировал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boris Ab
А когда не доминировал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
z3yjyzh29x
Одолел уже со своей доминацией!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Предскажу, как Артета прокомментирует матч с "Тоттенхэмом": ""Арсенал" доминировал. Счёт мог быть в нашу пользу".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
upuckuH
что с Мартинелли ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ответ Shokhagunner
реализация очень низкая и настораживает виейра не уровень до нкетии мяч не доходит сака с мю был сам не свой хаверца нужно исправить зину обыгрывают все, комуто нужно всегда выбрасываться ему на помощь в общем работы оч много еще нужно проделать
Все так, но у других работы побольше. Почетино вообще надо учить детей играть в футбол)). Хаку надо самому идти учится тренировать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий