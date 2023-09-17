Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал, счет должен быть крупнее»

Микель Артета рад первой выездной победе «Арсенала» над «Эвертоном» с 2017-го.

«Мы давно здесь не выигрывали. Мы провели отличный матч, не сделали сопернику никаких подарков. Мы доминировали и создали много моментов. Счет, пожалуй, должен быть более крупным.

Мне действительно понравилась игра. После матча с «Манчестер Юнайтед» на моем лице читалось облегчение, сейчас же – наслаждение.

11 наших футболистов сыграли очень хорошо. У нас хватало моментов, мы играли терпеливо, и забил невероятный гол, принеся нам победу», – сказал главный тренер « ».

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