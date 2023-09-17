«ПСЖ» мог подписать Беллингема в прошлом году. Кампуш решил, что Заир-Эмери уже на уровне Джуда

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луиш Кампуш Джуд Беллингем Уоррен Заир-Эмери Футбол

«ПСЖ» мог подписать Джуда Беллингема в прошлом году.

По информации Le Parisien, представители Беллингема связывались с Луишем Кампушем, чтобы подтвердить интерес «ПСЖ» к полузащитнику. Однако парижане отказались от подписания Беллингема и решили сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери: по мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина.

Джуд Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103+31 млн евро. В первых 4 матчах в Ла Лиге на счету полузащитника 5 голов и голевая передача. Его подробная статистика доступна здесь.

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25 комментариев

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Отец Абду
А сам Беллингем в курсе об этом?:)

Обычно, когда игроки посылают ПСЖ, то руководства парижского клуба сами начинают распускать слухи:
"как же они хотели к нам, но мы отказались" и тд...

Очередное "бла бла бла" от французских СМИ
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Фарид Харисов
Сейчас это конечно смешно, но Заир-Эмери может стать таким же крутым!

Ему 17 лет, а он уже сыграл 30+ матчей за основу ПСЖ. Это вам не хухры-мухры.
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Чёрный тюльпан
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Через 15 лет: Заир-Эмери, которого считали не хуже Беллингема. Где он сейчас
Этот Заир ещё уедет куда-то по итогу из ПСЖ и за пределами Парижа раскроется, как это происходит с парижскими воспитанниками, что потом за ним они вернутся и попытаются купить за дичайшие деньги.
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Green grass
Ответ Фарид Харисов
Сейчас это конечно смешно, но Заир-Эмери может стать таким же крутым! Ему 17 лет, а он уже сыграл 30+ матчей за основу ПСЖ. Это вам не хухры-мухры.
Просто не так распиарен как гави и ямал
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ARIGAMI ARIGAMI
Через 15 лет: Заир-Эмери, которого считали не хуже Беллингема. Где он сейчас
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Moscwow
Ответ Камбоджа Иванов
А какой уровень у этого Джуда? В матчах ЛЧ за Боруссию ничего особенного не показал. Трофей, который Бавария им дважды за один сезон дарила, они слили. Игра за сборную Англии с одной из самых лёгких групп в отборе? Или это хвальба за 4 матча Ла лиги со средняками и аутсайдерами? Пока вообще не пойму этих дифирамб. Посмотрим на него в матче с Барселоной или ЛЧ, а пока это просто хорошо, но не более того.
Чем игра с "середняками и аутсайдерами" отличается от игры с Барселоной?
+4
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Арман Бижанов
Повезло Джуду)
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Никита Самарин
Это как москвич сравнить с мерседесом 😏.
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Сикарио
Ответ Green grass
Просто не так распиарен как гави и ямал
Гиви и Джамал распиарены разве что в Барселоне. В мире их никто всерьез не воспринимает.
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Камбоджа Иванов
Ответ Moscwow
Чем игра с "середняками и аутсайдерами" отличается от игры с Барселоной?
Примерно всем. Можешь у Озила спросить, который со всеми серьезными клубами играл в плаще невидимке.
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Сослан Бедоев
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вот Барселоне не повезло
Почему
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Пронесло)
А вот Барселоне не повезло
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Roman Araslanov
Сразу видно человека, больного на всю голову
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Rotick
Что за флаг у Заира в профиле ?
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Fan de PSG depuis 2002
Заир-Эмери отличный полузащитник, умеющий держать мяч. Сейчас у нас есть ещё Мануэль Угарте - лучший игрок ПСЖ в августе и претендент на звание лучшего игрока чемпионата Франции в августе.

Что касается Беллингема, то сейчас легко так сказать, но привести его в ПСЖ было сложно и, я бы даже сказал, невозможно, поскольку переговоры с ним уже тогда вовсю вёл Реал. Если покупать, то дать ему астрономическую зарплату, а зачем? Поэтому всё логично.
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Биомеханоид
Малоизвестный факт: У Вильгельма Телля был ещё один, старший, менее удачливый сын Уоррен
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red hikkikomori
Вряд ли кто-то слушал бы Кампуша в этом вопросе, просто понимали что он не пойдет
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Fan of Sport
Как обычно, игрок начал шикарно играть, сразу пишут, что его мог купить какой-то клуб. Беллингем и в Боррусии мог не оказаться, потому что уже тогда его хотели многие клубы Англии подписать. Любой клуб из топ 6 АПЛ с удовольствием его бы подписал, сомневаюсь что он и сам выбрал бы ПСЖ, даже если не перешёл в Реал.
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Камбоджа Иванов
А какой уровень у этого Джуда? В матчах ЛЧ за Боруссию ничего особенного не показал. Трофей, который Бавария им дважды за один сезон дарила, они слили. Игра за сборную Англии с одной из самых лёгких групп в отборе? Или это хвальба за 4 матча Ла лиги со средняками и аутсайдерами? Пока вообще не пойму этих дифирамб. Посмотрим на него в матче с Барселоной или ЛЧ, а пока это просто хорошо, но не более того.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Никита Самарин
😂😂😂
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Сослан Бедоев
Вброс, уже давно ходили разговоры о Мадриде. Не думаю что есть кто-то кроме Мбаппе, кто сделал бы не очевидный выбор между этими двумя клубами.
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