«ПСЖ» мог подписать Беллингема в прошлом году. Кампуш решил, что Заир-Эмери уже на уровне Джуда

«ПСЖ» мог подписать Джуда Беллингема в прошлом году.

По информации Le Parisien, представители Беллингема связывались с , чтобы подтвердить интерес « » к полузащитнику. Однако парижане отказались от подписания и решили сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери: по мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина.

Джуд Беллингем этим летом перешел в « » из дортмундской «Боруссии» за 103+31 млн евро. В первых 4 матчах в на счету полузащитника 5 голов и голевая передача. Его подробная статистика доступна здесь.

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