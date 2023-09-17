«ПСЖ» мог подписать Беллингема в прошлом году. Кампуш решил, что Заир-Эмери уже на уровне Джуда
«ПСЖ» мог подписать Джуда Беллингема в прошлом году.
По информации Le Parisien, представители Беллингема связывались с Луишем Кампушем, чтобы подтвердить интерес «ПСЖ» к полузащитнику. Однако парижане отказались от подписания Беллингема и решили сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери: по мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина.
Джуд Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103+31 млн евро. В первых 4 матчах в Ла Лиге на счету полузащитника 5 голов и голевая передача. Его подробная статистика доступна здесь.
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Обычно, когда игроки посылают ПСЖ, то руководства парижского клуба сами начинают распускать слухи:
"как же они хотели к нам, но мы отказались" и тд...
Очередное "бла бла бла" от французских СМИ
Ему 17 лет, а он уже сыграл 30+ матчей за основу ПСЖ. Это вам не хухры-мухры.
Что касается Беллингема, то сейчас легко так сказать, но привести его в ПСЖ было сложно и, я бы даже сказал, невозможно, поскольку переговоры с ним уже тогда вовсю вёл Реал. Если покупать, то дать ему астрономическую зарплату, а зачем? Поэтому всё логично.