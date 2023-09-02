«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Тихонов Футбол

Александр Тихонов заявил, что Артема Дзюбу надо отправить на фронт.

Ранее нападающий «Локомотива» в шоу «Ну, так нельзя, ###» назвал четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону «маразматиком». 

«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал свое имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах.

Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни. Чтобы превзойти Тихонова, нужно завоевать пять золотых медалей Олимпиады.

Он чистый маразматик, говорит о российском футболе, где играют при пустых трибунах. Где сегодняшние успехи по сравнению с нашими? Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев?

Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто еще из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам Дзюба. Обидно было бы, скажи такое значимая личность. Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто еще из нас маразматик?» – сказал Тихонов. 

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49 комментариев

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pit4er
Как же они оба правы. Но на фронт никого отправлять не надо. Надо, наоборот, всех оттуда возвращать.
+125
-8
+117
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f0mk4
Биба и Боба
+46
0
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Михаил1970
На фронт это как наказание? Вроде по ТВ говорят по другому.
+47
-1
+46
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Cruel Snake
Тот случай когда и тот и другой насчёт друг друга правы. Молодцы!
+36
-4
+32
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Стахович
Получается,на фронт идут одни болваны?🤔
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Антимосковский
Дзюба просто дурачок, тихонов же действительно мерзкий маразматик, достаточно даже этого высказывания в отдельности, чтобы понять, что это так, не говоря уже об остальных опусах, что мелькали здесь. думаю, Андрей Тихонов не рад существованию такого однофамильца, ведь кто-то может подумать, что это он несет такой бред.
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Игорь М.
Ответ Михаил1970
На фронт это как наказание? Вроде по ТВ говорят по другому.
здесь прямым текстом написано, что на фронт отправляют всех неугодных нынешним приспособленцам и совкозомби
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bellyashe
«я уважаемый человек, меня принимают как героя»

покажите тихонову, что о нём на спортсе пишут. удивится, как его на самом деле принимают)
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Тиджани Бабангида
Оба персонажа заслуживают своих эпитетов
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Гамарджоба Генацвале
Я не обиделся, поэтому у меня бомбануло.
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градус ненависти
Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто еще из нас маразматик?» – сказал Тихонов

судя по этой логической конструкции, ты не маразматик, а шизофреник
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Pok_Toholo
Ответ Антимосковский
Дзюба просто дурачок, тихонов же действительно мерзкий маразматик, достаточно даже этого высказывания в отдельности, чтобы понять, что это так, не говоря уже об остальных опусах, что мелькали здесь. думаю, Андрей Тихонов не рад существованию такого однофамильца, ведь кто-то может подумать, что это он несет такой бред.
Да что там, представляю каково Андрею Мостовому
+3
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Геннадий Тёкин
Дзюбе мячом, Тихонов походу просто мозг отморозил...так что одна палата на двоих их ждет.
+3
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Константин Капалкин
оба правы, браво!
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Джин Грей
Старческий маразм(((
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valderoma
Ответ Михаил1970
На фронт это как наказание? Вроде по ТВ говорят по другому.
Туда все просятся, очереди стоят на пунктах. А он туда Артёма с онанизмом..😏. Наверное, захотел помочь, ну, чтоб без очереди...
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гога11
Эти двое стоят друг друга, в негативных проявлениях своей личности.
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Игорь Пичугин
Ждем Губерниева!
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Maks Mind
Жаба — Гадюка
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Dinamik1
Про дзюбу и губера прямо в точку.
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Роман Орлов
на фронт нельзя, он и там гонять свою кабаку будет.....
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evgeniy
Ответ gja
Старость даёт о себе знать: маразм крепчает, импотенция уже давно процветает. Вот и злится Александр Михайлович на тех кто поперек слово скажет.
А у вас с деменцией дружба? Михалыч - это кто?
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Руслан Платонов
*Дзюбу надо лишить футбола, он занимается онанизмом* ...... Мы так все без футбола останемся, судя по этой логике)
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Яков Рыбалко
Тихонов на голубом глазу конечно. Больной на голову = на фронт. Хорошая реклама
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Ковид 07.10.52
Грустно...что люди не понимают, что спортивные успехи не влияют на развитие мозга...и вот обсуждают личности на потеху зрителям...
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