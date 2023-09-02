«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»
Александр Тихонов заявил, что Артема Дзюбу надо отправить на фронт.
Ранее нападающий «Локомотива» в шоу «Ну, так нельзя, ###» назвал четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону «маразматиком».
«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал свое имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах.
Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни. Чтобы превзойти Тихонова, нужно завоевать пять золотых медалей Олимпиады.
Он чистый маразматик, говорит о российском футболе, где играют при пустых трибунах. Где сегодняшние успехи по сравнению с нашими? Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев?
Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто еще из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам Дзюба. Обидно было бы, скажи такое значимая личность. Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто еще из нас маразматик?» – сказал Тихонов.
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покажите тихонову, что о нём на спортсе пишут. удивится, как его на самом деле принимают)
судя по этой логической конструкции, ты не маразматик, а шизофреник