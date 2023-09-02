Александр Тихонов заявил, что Артема Дзюбу надо отправить на фронт.

Ранее нападающий « » в шоу «Ну, так нельзя, ###» назвал четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону «маразматиком».

«Дзюба – больной человек! Ему по голове мячом били. Я вписал свое имя в историю, а сейчас продолжаю активно работать по областям, участвую в различных программах.

Этого болвана надо отправить на фронт, пусть он там доказывает. Меня никак не оскорбить, я знаю свое место в жизни. Чтобы превзойти , нужно завоевать пять золотых медалей Олимпиады.

Он чистый маразматик, говорит о российском футболе, где играют при пустых трибунах. Где сегодняшние успехи по сравнению с нашими? Такие высказывания чему учат подрастающее поколение? Наше поколение победителей или маразматики Дзюба и Губерниев?

Я уважаемый человек, меня принимают как героя, у людей есть интерес. Кто еще из спортсменов занимался сельским хозяйством, хлебопечением? Я знаю историю футбола лучше, чем сам . Обидно было бы, скажи такое значимая личность. Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто еще из нас маразматик?» – сказал Тихонов.

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