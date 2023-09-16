В среду, 20 сентября, сыграют Арсенал и ПСВ в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – ПСВ

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Арсенал: все новости

ПСВ: все новости

Лига чемпионов УЕФА: все новости

Прогноз на матч Арсенал – ПСВ