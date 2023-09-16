Где смотреть Арсенал – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 20 сентября
В среду, 20 сентября, сыграют Арсенал и ПСВ в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – ПСВ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Комментарии