В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов «Арсенал» на своем поле сыграет с ПСВ. Игра пройдет в рамках квартета B. Игра состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Арсенала» (1.40), обе забьют (1.73).

Смогут ли «канониры» обыграть соперника? Как себя проявит ПСВ? Кто из футболистов запишет на свой счет результативные действия? Ответы на эти вопросы вы получите, только посмотрев игру, а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Арсенал»

«Канониры» в пяти последних матчах одержали четыре победы и сыграли один матч вничью. Подопечные Микеля Артеты обыграли в серии пенальти «Манчестер Сити» (в Суперкубке Англии), затем обыграли «Ноттингем Форест» (2:1), победили «Кристал Пэлас» (1:0), сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2), а также победили «Манчестер Юнайтед» (3:1).

У «канониров» не смогут сыграть Мохамед Эльнени, а также Юрриен Тимбер. У обоих игроков повреждения.

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ПСВ

Эйндховенцы в пяти последних матчах одержали четыре победы, и один раз сыграли вничью. Команда обыграла «Витесс» (3:1), в плей-офф дважды сыграла с шотландским «Рейнджерс» (2:2 в первом матче и 5:1 во втором), а затем крупно обыграла НЕК и «Валвейк» (оба раза по 4:0).

У ПСВ список игроков, оказавшихся в лазарете солиднее – Мауро Джуниор, Армандо Обиспо, Фредрик Оппегард, Джордан Тезе. Они, естественно,не смогут сыграть с «Арсеналом» в ЛЧ.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Арсенал» – ПСВ

Прежде чем делать прогноз на игру, а также изучать коэффициенты букмекеров, вспомним, как команды ранее играли между собой. Так, «канониры» и эйндховенцы сыграли в восьми встречах, в которых «Арсенал» одержал три победы, а ПСВ дважды победил англичан. «Канониры» забили восемь голов, а ПСВ отличились пятью голами. Самая крупная победа «Арсенала» – 4:0, а ПСВ – 2:0.

В последних пяти матчах команды сыграли следующим образом:

27.10.2022 ПСВ – «Арсенал» 2:0;

20.10.2022 «Арсенал» – ПСВ 1:0;

07.03.2007 «Арсенал» – ПСВ 1:1;

20.02.2007 ПСВ – «Арсенал» 1:0;

24.11.2004 ПСВ – «Арсенал» 1:1.

Обе команды набрали хорошую форму, и демонстрируют неплохие результаты. Впрочем, «Арсенал» выглядит чуть предпочтительнее нидерландцев. Предположим, что «канониры» сыграют в хороший атакующий футбол, забьют сопернику, но и вряд ли оставят свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, это не помешает подопечным Микеля Артеты взять три очка в стартовой игре группового этапа Лиги Чемпионов.

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 1.40, ничья оценена в 5.10, а победа ПСВ котируется в 7.96. Отметим, на вариант ставки «обе забьют», букмекерская контора дает коэффициент в 1.73.

Где смотреть матч Арсенал – ПСВ

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