«Аль-Хилаль» – как «Реал» в Европе. Лига будет на уровне АПЛ». Митрович о Саудовской Аравии

Александар Митрович высказался о переходе в Саудовскую Аравию.

Нападающий сборной Сербии присоединился к «Аль-Хилалю» этим летом. Он забил 5 голов в 4 матчах в новой лиге.

– Доволен ли ты Саудовской Аравией или скучаешь по Премьер-лиге?

– Когда я получил предложение от «Аль-Хилаля», я поговорил об этом со своей семьей. Отказаться было невозможно. У меня нет ностальгии по Англии, я играл там много лет.

Я счастлив, что наконец-то попал в топ-клуб: здесь « » немного похож на мадридский « » в Европе.

– Что ты думаешь об уровне турнира, где играет Криштиану Роналду?

– Трудно проводить сравнения. Чемпионат еще не на уровне Премьер-лиги, но такими темпами догонит ее в будущем. Я был приятно удивлен футболом и интересом людей к футболу в Саудовской Аравии, – сказал .

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