«Аль-Хилаль» – как «Реал» в Европе. Лига будет на уровне АПЛ». Митрович о Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сербии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Футбол

Александар Митрович высказался о переходе в Саудовскую Аравию.

Нападающий сборной Сербии присоединился к «Аль-Хилалю» этим летом. Он забил 5 голов в 4 матчах в новой лиге.

– Доволен ли ты Саудовской Аравией или скучаешь по Премьер-лиге?

– Когда я получил предложение от «Аль-Хилаля», я поговорил об этом со своей семьей. Отказаться было невозможно. У меня нет ностальгии по Англии, я играл там много лет.

Я счастлив, что наконец-то попал в топ-клуб: здесь «Аль-Хилаль» немного похож на мадридский «Реал» в Европе.

– Что ты думаешь об уровне турнира, где играет Криштиану Роналду?

– Трудно проводить сравнения. Чемпионат еще не на уровне Премьер-лиги, но такими темпами догонит ее в будущем. Я был приятно удивлен футболом и интересом людей к футболу в Саудовской Аравии, – сказал Митрович

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ deadjoker
Ну так и будет, если они смогут анлим денег постоянно тратить пока уефа и фифа борется с сексизмом, расизмом и гомофобией вместо того чтобы футболом заниматься.
ФИФА точно больше делал для футбола чем кто-либо
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deimon7.7
Когда увидишь столько $€£ на счете, то еще и не так запоешь. Галактическая лига будет, не меньше)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ну так и будет, если они смогут анлим денег постоянно тратить пока уефа и фифа борется с сексизмом, расизмом и гомофобией вместо того чтобы футболом заниматься.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Митрович : Аль Хиляль как Аль Реаль . ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ deadjoker
Ну так и будет, если они смогут анлим денег постоянно тратить пока уефа и фифа борется с сексизмом, расизмом и гомофобией вместо того чтобы футболом заниматься.
УЕФА что должно сделать? Саудиты под их власть не попадают, они в АФК
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Кублицкий
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Как АПЛ может и будет, но до величия ФНЛ не дотянется никогда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Закусывать надо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий