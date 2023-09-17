Ильин о том, как не забил в пустые ворота «Краснодара»: «Уже видел мяч в воротах, начал праздновать. Думаю, каждый футболист меня поймет»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Владимир Ильин Матч ТВ Футбол

Владимир Ильин объяснил свой промах из пределов вратарской.

Нападающий «Ахмата» упустил опасный момент в матче против «Краснодара» (1:1), не забив в пустые ворота из пределов вратарской площади – мяч попал в штангу и отскочил к защитнику «быков».

– В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймет. Начал праздновать до забитого мяча.

– До замены прокручивали этот момент в голове?

– После таких моментов важно, как ты отреагировал. Считаю, что ментально хорошо среагировал. После этого продолжил хорошо играть, было еще пару моментов с моим участием. К сожалению, не получилось их реализовать.

– Ничья – закономерный результат?

– Первая половина матча была больше за нами, вторая – за «Краснодаром». Закономерный результат, – сказал Ильин

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3 комментария

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BET3P
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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