Ромащенко об 1:1 с «Краснодаром»: «Ахмат» должен выжимать максимум из моментов. Жаль, что подвела реализация»

Мирослав Ромащенко оценил ничью «Ахмата» с «Краснодаром» (1:1) в Мир РПЛ.

«Мы довольны набранным очком. Безусловно, у нас был тяжелый соперник, очень мастеровитый. Какие‑то вещи нам сегодня удавались, какие‑то — в меньшей степени. В любом случае я поблагодарил команду за старания, что они проявляли в игре без мяча.

Соперник у нас был хороший, неслучайно он занимает первое место в таблице. Но есть сожаление по поводу того, что подвела реализация. Мы должны выжимать максимум из моментов.

Промах Ильина? Он делал все правильно: уходил в свободную зону, вышел на свободное пространство. К сожалению, гол для нас не случился. Значит, для чего‑то это было нужно. Значит, в какой‑то другой игре он забьет не один, а два. Дай бог», — сказал главный тренер « ».

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