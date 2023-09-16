Ивич про 1:1 с «Ахматом»: «Краснодар» был доминантом в 1-м тайме, но не реализовал моменты. Результат реалистичный»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич прокомментировал ход матча «Краснодара» с «Ахматом» (1:1).

«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись.

В первом тайме мы были доминанты, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Первые 20 минут второго тайма «Ахмат» играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и начали создавать свои моменты, чтобы забить второй гол.

Это футбол, такое бывает. В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», – сказал главный тренер «Краснодара».

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9 комментариев

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Данил Абаев
ВЕРИМ В КОМАНДУ!!!! 🖤💚🖤💚
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Faust Doc
Жаль, но слова в принципе адекватные.
Ахмат молодцы.
+9
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Ким Ханахок
Адекватный комментарий
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Владислав
Обидно,что всего одно очко,но слова тренера правильные.
+2
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Александр Абхалимов
Очередной доминатрикс
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Саша Котляров
Ответ Владислав
Обидно,что всего одно очко,но слова тренера правильные.
Согласен столько мометов было все равно молодцы в гостях не проиграли
+1
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