Ивич про 1:1 с «Ахматом»: «Краснодар» был доминантом в 1-м тайме, но не реализовал моменты. Результат реалистичный»

Владимир Ивич прокомментировал ход матча «Краснодара» с «Ахматом» (1:1).

«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись.

В первом тайме мы были доминанты, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Первые 20 минут второго тайма « » играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и начали создавать свои моменты, чтобы забить второй гол.

Это футбол, такое бывает. В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», – сказал главный тренер « ».

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