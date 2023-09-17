Игнашевич о 2:2 с «Ростовом»: «Балтика» была лучше во втором тайме, могли еще забить»

Сергей Игнашевич оценил ничью «Балтики» с «Ростовом» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

«Первый тайм остался за « », но во втором мы были лучше: забили два мяча, могли еще забить. Ребята показали хороший футбол, который ждут наши болельщики. Надеюсь, в будущем будем играть так же результативно.

В последние 15–20 минут было понятно, что у нас была страсть в глазах, чуть упростили футбол, к счастью, смогли забить. По той тенденции, которая была, можно сказать, что набранное очко — движение вперед», — сказал главный тренер «Балтики».

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