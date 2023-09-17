Игнашевич о 2:2 с «Ростовом»: «Балтика» была лучше во втором тайме, могли еще забить»

Теги Ростов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Футбол

Сергей Игнашевич оценил ничью «Балтики» с «Ростовом» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

«Первый тайм остался за «Ростовом», но во втором мы были лучше: забили два мяча, могли еще забить. Ребята показали хороший футбол, который ждут наши болельщики. Надеюсь, в будущем будем играть так же результативно.

В последние 15–20 минут было понятно, что у нас была страсть в глазах, чуть упростили футбол, к счастью, смогли забить. По той тенденции, которая была, можно сказать, что набранное очко — движение вперед», — сказал главный тренер «Балтики».

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2 комментария

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Сергей Кравец
Это хорошо, если бы не плохо. В принципе все ждали три очка. Три очка ждали в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Уссурийске, Алма Ате, но Балтика их не нашла. Они где-то валяются у Турбина, который считал год из явного фола и который считал второй мяч Ростову. Ужасный матч, который видно было даже в Казахстане и странный счёт 2:2. Молодцы кричал стадион, но они были правы, потому что счёт не по игре...случайно добыли, но это для Калининграда мало!
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Кино Музыка
А время тикает. Четвертая часть сезона.
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