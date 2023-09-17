Карпин о 2:2 с «Балтикой»: «У «Ростова» все было под контролем, но в концовке боялись проиграть, стали терять мяч, дубасить по трибунам»

Валерий Карпин объяснил потерю очков с «Балтикой» (2:2) недостатком хладнокровия.

– Только спокойствия не хватило. Все было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю.

– Как оцените замены?

– Раз сравнял счет соперник – значит, не вошли в игру.

– А по качеству игры довольны?

– Первый тайм – однозначно да. Возможно, один из лучших таймов. Второй тайм не лучший, – сказал главный тренер « ».

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