Карпин о 2:2 с «Балтикой»: «У «Ростова» все было под контролем, но в концовке боялись проиграть, стали терять мяч, дубасить по трибунам»
Валерий Карпин объяснил потерю очков с «Балтикой» (2:2) недостатком хладнокровия.
– Только спокойствия не хватило. Все было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю.
– Как оцените замены?
– Раз сравнял счет соперник – значит, не вошли в игру.
– А по качеству игры довольны?
– Первый тайм – однозначно да. Возможно, один из лучших таймов. Второй тайм не лучший, – сказал главный тренер «Ростова».
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И я это писал не потому, что поставил 25000 рублей на -1 победу Ростова, с коэффициентом 7,5