Карпин о 2:2 с «Балтикой»: «У «Ростова» все было под контролем, но в концовке боялись проиграть, стали терять мяч, дубасить по трибунам»

Теги Ростов премьер-лига Россия Балтика Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин объяснил потерю очков с «Балтикой» (2:2) недостатком хладнокровия.

– Только спокойствия не хватило. Все было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю.

– Как оцените замены?

– Раз сравнял счет соперник – значит, не вошли в игру.

– А по качеству игры довольны?

– Первый тайм – однозначно да. Возможно, один из лучших таймов. Второй тайм не лучший, – сказал главный тренер «Ростова».

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10 комментариев

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Н.Ф.
При счёте 2:0 в твою пользу к 86-й минуте, все мысли только о том, как бы не проиграть.
+7
-2
+5
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Дмитрий Крутенко
Валера, не бойся уехать из РПЛ, тебя ждут в Мальорке.
+3
-2
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Доктор Верховцев
...но что-то пошло не так.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Боялись проиграть, поэтому пропустили только два. Иначе бы три залетело и проиграли.
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Bul.Bul
Замены ослабили игру
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-1
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Makhasamatman Buch
#####, играть ######, игроки ######, тренер #####
И я это писал не потому, что поставил 25000 рублей на -1 победу Ростова, с коэффициентом 7,5
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Данко Лазович
Ответ Н.Ф.
При счёте 2:0 в твою пользу к 86-й минуте, все мысли только о том, как бы не проиграть.
кстати Карпинские команды узнаются. Хорваты не соврут.
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