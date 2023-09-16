Гросс о 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» заслужил победу. Мы контролировали игру, были лучше в обороне и представляли опасность в атаке»
Паскаль Гросс подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед».
В 5-м туре АПЛ «Брайтон» на выезде обыграл «МЮ» со счетом 3:1. Гросс отметился забитым голом на 53-й минуте.
«Мы провели хороший матч, очень хорошо контролировали игру и заслужили победу.
Нам нужно было немного сориентироваться на старте, потому что они играли по другой схеме. Но когда мы поняли это, то сыграли лучше в обороне и контролировали мяч, находили свободные зоны и представляли опасность в атаке».
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«Нам всем это нравится. Мы действительно голодны, как и он, и все мы стараемся стать лучше как команда. Нам очень повезло, что он у нас есть, продолжаем работать», – сказал полузащитник «Брайтона».
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