Гросс о 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» заслужил победу. Мы контролировали игру, были лучше в обороне и представляли опасность в атаке»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Паскаль Гросс Футбол

Паскаль Гросс подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед».

В 5-м туре АПЛ «Брайтон» на выезде обыграл «МЮ» со счетом 3:1. Гросс отметился забитым голом на 53-й минуте.

«Мы провели хороший матч, очень хорошо контролировали игру и заслужили победу.

Нам нужно было немного сориентироваться на старте, потому что они играли по другой схеме. Но когда мы поняли это, то сыграли лучше в обороне и контролировали мяч, находили свободные зоны и представляли опасность в атаке».

О работе под руководством Роберто Де Дзерби

«Нам всем это нравится. Мы действительно голодны, как и он, и все мы стараемся стать лучше как команда. Нам очень повезло, что он у нас есть, продолжаем работать», – сказал полузащитник «Брайтона».

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5 комментариев

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ERNST
Да просто Брайтон выше классом, раскатали середняк МанЮ на классе. Изи.
+7
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Тухель
Ответ Александр Белов
Гросс темная лошадка Брайтона, очень хорош, но почему-то никогда не считался звездой
Кем не считался? Гросс лучший игрок Брайтона по г+п прошлого сезона, самого успешного сезона Брайтона как минимум в истории АПЛ. Его не купили только из за возраста этим летом.
+1
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