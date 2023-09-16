Бобан о лучших игроках в истории: «Пеле, Марадона, Роналдо и Месси. Никто не чувствовал мяч так, как Диего»

Теги МЛС Лионель Месси Роналдо серия А Италия Наполи Диего Марадона Пеле Звонимир Бобан Интер Майами Футбол

Звонимир Бобан назвал футболистов, которых считает лучшими в истории.

– Кто был или является лучшим игроком в истории?

– Можно поставить четверых игроков на один уровень. Пеле, Марадона, Роналдо «Феномен» и Месси. Никто, никто не чувствовал мяч так, как Диего. Ни у кого не было такого класса.

Если вы посмотрите на гол, который он забил за «Наполи» в ворота «Юве», со штрафного, под дождем... С тринадцати метров (стандарт был назначен внутри штрафной – Sports.ru) он перебросил мяч через стенку и попал в ворота. Только он мог такое делать, и именно поэтому Марадона – величайший, – сказал бывший футболист «Милана». 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aidos_1979
Роналдо «Феномен»

Бобан не оставил единого шанса клубничным))
+39
-11
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Отличный вкус! Кстати, все четверо становились МВП на ЧМ!)
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
И заметьте все они Чемпионы мира ( а слово Чемпион мира для многих хейтеров это фобия):)
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ VERBLYUD
Отличный вкус! Кстати, все четверо становились МВП на ЧМ!)
И у всех были голы в ПО ЧМ!:)😎
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ rigobersong
И у всех были голы в ПО ЧМ!:)😎
И все играли в двух финалах ЧМ, а у некоторых даже одного финала нет)
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Кто видел игру Диего не по отрывкам, а целыми матчами, понимает, каким он был Гением!!!
Как же его били в Италии !
Так не били больше никого на моей памяти.
Он поднимался и творил магию!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Платонов
К этой банде можно добавить еще Рональдиньо, на а по мне самый лучший за всю историю Месси
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Audi
по сути он назвал лучших игроков из 4х разных поколений
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yrok77
Ответ Отец Абду
И заметьте все они Чемпионы мира ( а слово Чемпион мира для многих хейтеров это фобия):)
страшно подумать, что с вами станет после 30 октября
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурад Сабиев
Ответ Игорь Климов
30 Октября 2023 года этот "Роман" со своими партнёрами покинут в слезах этот сайт, после того как Лео Месси получит по итогам голосования свой 8-й Золотой Мяч. 🐐🇦🇷
Сомневаюсь, к сожалению. Они скорее будут комментами в слезах изливать свою боль и кричать о «несправедливости» и «подкупности» ФИФА, УЕФА, АПЛ, РПЛ, МЛС, Арабскую
Лигу, ну в общем всего футбольного мира.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Number_2
Да ну, ЧМ это же всего 7 матчей, ни о чем! 😂
Реакция Кришти после вылета от Марокко дает понять, насколько "неважен и ни о чем" ЧМ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Согласен с ним, но если выбирать из четверых то: Пеле никогда не играл в Европе, Марадона- гениальный нарик ( из песни слов не выкинешь, единственный бразилец от которого я фанател Рональдо… но травмы и образ жизни не позволили ему залезть на верхушку, остаётся лучший на все времена Лео!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Ответ aidos_1979
Роналдо «Феномен» Бобан не оставил единого шанса клубничным))
РоналдО! А не РоналдУ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурад Сабиев
Ответ yrok77
как дальше жить, подскажи?! после заявления бобана я не нахожу себе места
Найдешь свое место, не переживай. Например, в ленте новостей о своем клубничном:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azat Tezekbaev
Ответ Number_2
Да ну, ЧМ это же всего 7 матчей, ни о чем! 😂
ЛЧ всего на 6 матчей больше. А если убрать групповой этап, из которого как правило реальные претенденты всегда выходят, то и вовсе всего на 3 матча больше. А еще учитывая что его проводят каждый год, то ни о чем 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Мурад Сабиев
Комментарий удален модератором
30 Октября 2023 года этот "Роман" со своими партнёрами покинут в слезах этот сайт, после того как Лео Месси получит по итогам голосования свой 8-й Золотой Мяч. 🐐🇦🇷
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vankouver
Бобан прав относительно того, что чувство мяча у Марадоны было на уровне, совершенно недосягаемом для всех остальных. Как сказал один человек, играть так с мячом, как играл с ним Марадона, было чем-то на грани безумия. Если тот же Месси, супертехнарь, использует технику для того, чтобы оптимизировать дальнейший процесс работы с мячом (остановил, подработал, убрал под удобную ногу, далее работа с мячом под удобной ногой), то Марадона порой просто отбрасывал эти "оптимизационные" примочки, причем без какой-либо потери эффективности (много игры в одно-два касания, много игры на неудобной высоте, много игры всеми частями тела - головой, грудью, коленом, плечом, пяткой). И делал это Диего не потому, что он типа понтовался, упивался собственной техникой (как это порой делали Роналдиньо, Неймар и др.), а потому, что это требовала ситуация, игра под прессингом постоянной и концентрированной жесткости, грубости, грязи, плотной персональной опеки. А Марадона как выдающийся гений изыскивал такие варианты технических действий в подобных условиях, на которые не был способен никто другой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astan4o
При всем уважении Марадоне, Лео лучше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Number_2
Да ну, ЧМ это же всего 7 матчей, ни о чем! 😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Бобан - медаль на ЧМ

кринж - 😭😭😭
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Марадона играл с соперниками, а Рональдиньо играл с мячом -соперников не существовало .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Согласен с ним полностью !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ ML26
Почему клубничный, а не, например, малиновый?
Роналду сам себя назвал клубникой в интервью у Моргана, тут никто ничего не выдумывает и никто не пытается его оскорбить. Быть клубникой - его воля и выбор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иц а мен
Ответ laudrup
Кто видел игру Диего не по отрывкам, а целыми матчами, понимает, каким он был Гением!!! Как же его били в Италии ! Так не били больше никого на моей памяти. Он поднимался и творил магию!
бумер на ветке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ Отец Абду
И заметьте все они Чемпионы мира ( а слово Чемпион мира для многих хейтеров это фобия):)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий