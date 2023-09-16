Бобан о лучших игроках в истории: «Пеле, Марадона, Роналдо и Месси. Никто не чувствовал мяч так, как Диего»
Звонимир Бобан назвал футболистов, которых считает лучшими в истории.
– Кто был или является лучшим игроком в истории?
– Можно поставить четверых игроков на один уровень. Пеле, Марадона, Роналдо «Феномен» и Месси. Никто, никто не чувствовал мяч так, как Диего. Ни у кого не было такого класса.
Если вы посмотрите на гол, который он забил за «Наполи» в ворота «Юве», со штрафного, под дождем... С тринадцати метров (стандарт был назначен внутри штрафной – Sports.ru) он перебросил мяч через стенку и попал в ворота. Только он мог такое делать, и именно поэтому Марадона – величайший, – сказал бывший футболист «Милана».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Бобан не оставил единого шанса клубничным))
Как же его били в Италии !
Так не били больше никого на моей памяти.
Он поднимался и творил магию!
Лигу, ну в общем всего футбольного мира.
кринж - 😭😭😭