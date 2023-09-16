Бобан о лучших игроках в истории: «Пеле, Марадона, Роналдо и Месси. Никто не чувствовал мяч так, как Диего»

Звонимир Бобан назвал футболистов, которых считает лучшими в истории.

– Кто был или является лучшим игроком в истории?

– Можно поставить четверых игроков на один уровень. Пеле, Марадона, Роналдо «Феномен» и Месси. Никто, никто не чувствовал мяч так, как Диего. Ни у кого не было такого класса.

Если вы посмотрите на гол, который он забил за «Наполи» в ворота «Юве», со штрафного, под дождем... С тринадцати метров (стандарт был назначен внутри штрафной – Sports.ru) он перебросил мяч через стенку и попал в ворота. Только он мог такое делать, и именно поэтому Марадона – величайший, – сказал бывший футболист «Милана».

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