Клопп про 3:1 с «Вулвс»: «После 1-го тайма подумал, что нельзя играть хуже, и почти все поменял. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, можешь провести хороший сезон»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) в АПЛ.

«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас были проблемы с физикой и остротой. 

Мы пытались выяснить, кто готов [после матчей сборных], в итоге наш выбор получился не совсем идеальным. Лучшей новостью [после первого тайма] было то, что все закончилось. Подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти все – и тактически, и физически.

Во втором тайме полностью контролировали игру. В конце концов, мы заслужили победу, это очевидно. Мы сравняли счет, продолжали контролировать игру, старались и все же победили, что важно для нас. Качество скамейки очень помогает. Я доволен составом, который у нас есть.

Мы должны лучше играть в первых таймах в целом. Но мы еще не совсем стабильны, так что это невозможно. Слишком много всего нового.

Я готов работать над этим, и ребята тоже. Они не сдавались и это хорошо. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, ты можешь провести хороший сезон», – сказал тренер «Ливерпуля». 

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13 комментариев

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S.Laposter
Валидол на конвейер
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Руслан Ярмухамедов
Ливерпуль вернулся надо валерьянкой закупаться
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Талгат Бобров
Ответ Андрей Девил
Волки откровенно зассали и сели назад, начиная минуты с 40-й, сами отдали матч. Ливерпуль даже после замен был не очень, просто индивидуальное мастерство и удача какая-то бешеная у них в начале сезона
Удача конечно пздц))) Вылет основной пары ЦЗ, удаления в 2 матчах подряд, травма Трента))) Фартит не по детски
+5
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Kelevra.J
Ответ Андрей Девил
Волки откровенно зассали и сели назад, начиная минуты с 40-й, сами отдали матч. Ливерпуль даже после замен был не очень, просто индивидуальное мастерство и удача какая-то бешеная у них в начале сезона
удача? серьезно? удача, что нед дали сопернику вернуться в игру? удача, что закрыли на его половине поля?
+5
-2
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Руслан Ярмухамедов
Ответ Красный чай
Вроде победы все хорошо, но то что 3 из 4 побед камбэки наверное должно напрягать.
зато духом воспряли
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Алина Наманова
Ответ Красный чай
Вроде победы все хорошо, но то что 3 из 4 побед камбэки наверное должно напрягать.
Одно дело проигрывают , а тут все хорошо!
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Красный чай
Вроде победы все хорошо, но то что 3 из 4 побед камбэки наверное должно напрягать.
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liverpool and barcelona fan
Диас, Нуньес перевернули игру действительно. В первом тайме Жота и Гакпо как будто играли с мельничным жерновом на шее.
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Африкан Богаевский
какой же Клопп умнейший чел
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Kelevra.J
Ответ Андрей Девил
да какой заперли, мы одну игру смотрели вообще? волки сели и начали играть тупо в отбой, все опасные атаки Ливерпуля это пробежать на дриблинге и прострелить, песики на панике и пустили аж 3) 40 минут Ливерпуль катали как детей, и в конце, когда нужно было отыграться, спокойно ещё пару моментов сделали)
видимо, разные
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Александр Нижников
Ответ Красный чай
Вроде победы все хорошо, но то что 3 из 4 побед камбэки наверное должно напрягать.
наоборот, характер вернулся, реал так весь сезон 21 22 играл, по итогу дубль золотой
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