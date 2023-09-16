Клопп про 3:1 с «Вулвс»: «После 1-го тайма подумал, что нельзя играть хуже, и почти все поменял. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, можешь провести хороший сезон»

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) в АПЛ.

«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас были проблемы с физикой и остротой.

Мы пытались выяснить, кто готов [после матчей сборных], в итоге наш выбор получился не совсем идеальным. Лучшей новостью [после первого тайма] было то, что все закончилось. Подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти все – и тактически, и физически.

Во втором тайме полностью контролировали игру. В конце концов, мы заслужили победу, это очевидно. Мы сравняли счет, продолжали контролировать игру, старались и все же победили, что важно для нас. Качество скамейки очень помогает. Я доволен составом, который у нас есть.

Мы должны лучше играть в первых таймах в целом. Но мы еще не совсем стабильны, так что это невозможно. Слишком много всего нового.

Я готов работать над этим, и ребята тоже. Они не сдавались и это хорошо. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, ты можешь провести хороший сезон», – сказал тренер « ».

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